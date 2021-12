L’auto parcheggiata nello stesso posto da 47 anni è diventata un’attrazione turistica

Lancia Fulvia nel 1962 divenne un centro di attrazione per turisti e curiosi in Italia. Per 47 anni, questa macchina è stata parcheggiata nella stessa posizione. Il suo proprietario, un italiano che ora ha 94 anni, non l’ha mai spostata.

La Lancia Fulvia 1962. Credito: Google Maps

Ci sono cose che sono diventate casualmente artefatti di strada da scoprire. È il caso di questa auto d’epoca del 1962. Questa vettura, diventata famosa nel 1972 dopo aver vinto il Campionato Internazionale di Rally (IRC, rally car racing), è diventata un monumento a Congliano.

E a ragione, questa città italiana situata nel Veneto, nel nord-est del paese, vede una folla di turisti intorno alla Lancia Fulvia del 1962. Armati di telefoni cellulari, turisti e abitanti della città gli scattano selfie. il lato.

Un’auto parcheggiata nello stesso posto da 47 anni

La storia è contraddittoria a dir poco. Angelo Frigolante e sua moglie, Bertella Modolo, negli anni ’70 gestivano un’edicola. E un giorno del 1974, Angelo parcheggiò la sua Lancia Fulvia del 1962 in un posto davanti al suo stand:

« Ho gestito l’edicola sotto casa per 40 anni con mia moglie Bertella, dieci anni più giovane di meAngelou dice ogni giorno jazztino. Quando ho aperto l’attività, ero così felice di aver parcheggiato la Lancia Fulvia davanti a lei mentre scaricavo i giornali nel bagagliaio e poi li portavo dentro. ».

Posto perfetto per Angelo che da quel giorno non ha mai mosso la sua macchina.

Lancia Fulvia si è mossa perché bloccava il traffico

Credito: Google Maps

La Lancia Fulvia del 1962 catturò subito l’attenzione, diventando una calamita per i passanti. Sono passati 47 anni ormai. Anche Piero Garbelotto, candidato sindaco di Congliano, non ha resistito a scattare un selfie con l’ormai celebre Fulvia lo scorso ottobre.

L’auto ha riscosso un tale successo che ha persino un tag su Google Maps.

Ma dopo 47 anni di foto e successi, la città ha finalmente deciso di spostare l’auto perché bloccava traffico e pedoni.

Lancia Fulvia 1962 in mostra in giardino

Il 20 ottobre la Lancia Fulvia del 1962 viene trasferita al Salone Auto e Moto d’Epoca, a Padova, a pochi chilometri di distanza, e riporta la location Virgilio Motori.

« La storia di Fulvia ha fatto il giro del mondo e non possiamo restare indifferentiLo spiega Giovanni Burton, presidente dell’Automobile Club Storico Serenissima. Nasce così l’idea di portarlo in autosalone, dove in tanti potranno ammirarlo. ».

L’auto è pensata per un futuro radioso in quanto sarà restaurata e collocata nel giardino della Scuola Enologica Cerletti, situata proprio di fronte alla casa di Angelo e Bertilla. Abbastanza da tenere d’occhio la loro auto d’epoca che rimarrà un punto di riferimento locale per i curiosi.