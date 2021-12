Atleti greci di EDO a Dakar!

Atleti – Membri della Federazione Sportiva Squadra fuoristrada Gareggerà nell’impegnativa Dakar 2022, che si terrà quest’anno in Arabia Saudita dall’1 al 14 gennaio.

È un grande piacere e onore avere nella nostra associazione atleti così eccezionali, sia nel campo delle moto a cui parteciperà Vassilis Boudros, sia nel campo delle auto, a cui parteciperanno Vangelis Persis e Fotis Kotsumpos, i suoi unici rappresentanti . Dal nostro Paese in questa grande lotta.

Auguriamo loro dal profondo del cuore buona fortuna, ma soprattutto buon divertimento, niente disgrazie, perché una gara del genere, come questa partecipazione, ha come fine ultimo l’esperienza, le prestazioni che si ottengono, e tutto il “viaggio verso la meta”. “Non importa cosa. Il risultato!

NS Phaselis Bodros

Nato ad Atene nel 1984, residente stabilmente a Ravenna, in Attica, il pilota greco è il fondatore di Enduro Greece, attivo nell’organizzazione di tour e corsi con moto e moto d’avventura. Ha gareggiato in gare di rally in Grecia, Albania, Spagna e Marocco, nonché in gare di enduro classico e corto in Grecia.

Prenderà parte al Rally Dakar con una Husqvarna FR 450 Rally e sosterrà Nomadas Adventure. Questa sarà la 44a gara della Fondazione in cui i motociclisti e gli equipaggi di auto e camion dovranno percorrere quasi 4.000 km di strade speciali e 2.000 km di strade individuali.

Il greco Dakar Squadra

Il Vangelis Persis (Autista) Nata nel 1959 ad Atene, è sposata con due figli e lavora come libera professionista nel settore finanziario. Il coinvolgimento dei dilettanti negli sport motoristici e più specificamente nelle corse a quattro ruote motrici è iniziato circa 15 anni fa e continua tuttora. In questo periodo ha partecipato a molte gare a quattro ruote motrici in Grecia e all’estero (Israele, Bulgaria, Turchia, Italia) con molte franchigie, e nel 2017 nel campionato internazionale EAST EUROPEAN TOUT TERRAIN ha conquistato il secondo postoIl posizione nella sua classe.

NS Fotis Kotsumbus (Autista) Nato nel 1976 ad Atene, è sposato e ha anche due figli. Ha gareggiato nel campo del 4X4 per anni ed è un ingegnere esperto e ha molti franchising in Cross Country Rallies, Trail Rides ed Enduro 4X4, con molti titoli in tutte le istituzioni. Ha anche partecipato a molte partite internazionali del campionato balcanico, in cui si è distinto.

Partecipazione ad un Mitsubishi RallyArt nella classe Classic.

Buona partita e buona rimonta!

Saremo “con te” ogni giorno e ti guarderemo costantemente – insieme a tutti i tuoi amici motoristici greci!