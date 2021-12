Sylvester Stallone sarà presto protagonista di una serie TV

Si dice che l’attore Sylvester Stallone stia negoziando per produrre e recitare in una serie drammatica scritta da Taylor Sheridan e Terence Winter per Paramount + USA.

Secondo Deadline, la star di Rocky sta per ottenere il primo ruolo in una serie TV per la prima volta nella sua vita, uno che finora si è concesso alcune incursioni sul piccolo schermo come ospite (apparso in Kojak e più recentemente in Questi siamo noi).

Indossata da Taylor Sheridan (creatore di “Yellowstone” e “Mayor of Kingstown”, indossato da Jeremy Renner e Kyle Chandler) e Terrence Winter (“The Sopranos”, “Boardwalk Empire”), la serie vedrà Sylvester Stallone entrare nella pelle di Sal, un gangster di New York costretto a stabilirsi a Kansas City, Missouri. Lì, farà del suo meglio per recuperare le lettere nobili della sua famiglia mafiosa italiana.

La data di uscita e il resto del cast non sono state rilasciate. Forse vedremo per la prima volta l’attore nel quarto capitolo dell’attesa saga Expendables tra pochi mesi, o anche nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia, dove vestirà i panni del peste. Starhawk, previsto per il rilascio nel maggio 2023.