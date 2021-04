Tutto il necessario per organizzare una “festa” italiana con tanto divertimento

Pubblicità

Vivendo nella vita di tutti i giorni dove le “piccole gioie” sono così importanti, vogliamo che questi momenti siano sempre speciali. Apprezziamo sempre di più la gioia che un pasto con gli amici o una piccola canzone e ballo o un delizioso piatto possano fornirci il nostro cibo preferito, vogliamo che le nostre giornate abbiano più sorrisi e bei momenti possibili.

Allo stesso tempo, potremmo non essere ancora in grado di fare i viaggi che desideriamo, ma possiamo certamente creare deliziose “escursioni” che ci porteranno in destinazioni separate in aereo italiano – dalla Toscana alla Campania. In qualche modo abbiamo deciso di organizzare la nostra “festa” italiana, scoprendo tutte le diverse paste Primo Gusto sullo scaffale del supermercato – il che è stato sufficiente per ispirarci con una miriade di piatti diversi.

Certo, gli spaghettoni sono una scelta classica che può essere la base per vari abbinamenti, quindi diventa una scelta costante per la nostra tavola, nella pasta alla bolognese. Questa volta, tuttavia, abbiamo deciso di provare altri tipi di pasta che danno alla tavola un tocco più italiano, riconoscibile come cavatape, pasta di ispirazione toscana. Quello che però abbiamo scoperto è che anche se abbinato ad un semplice sugo, dona più sapore al piatto. Quindi l’abbiamo abbinato al sugo Primo Gusto Pesto Mediterraneo, per un piatto classico ma molto gustoso. Il prossimo in linea è stato Conchiglie Grandi di Primo Gusto, un tipo di pasta che assomiglia a grandi gusci e proviene dalla regione Campania. La sua forma permette diversi esperimenti, in quanto si può accompagnare con qualsiasi ripieno desiderato: abbiamo scelto salsiccia e pecorino tritati per uno e con salsa di mascarpone e rucola per la seconda versione.

Organizzando questa deliziosa “festa” italiana, abbiamo scoperto che in realtà, tutto ciò che serve è una selezione separata di pasta come base e poi un po ‘di fantasia di tutti gli abbinamenti possibili. Per quanto riguarda la cucina, tutto ciò di cui hai bisogno è abbastanza divertimento e appetito, magari un po ‘di ballo in cucina. Per fortuna abbiamo avuto la musica di sottofondo perfetta mentre cucinavamo, abbiamo scoperto che Primo Gusto ora ha la sua “traccia audio”, con il maestro della musica e del divertimento. La nuova canzone di Kostis Maravegias, ispirata alla sua pasta preferita e all’atmosfera italiana, ci ha fatto ballare, cantare e dare per questa “celebrazione” quanto vale.

Anche il video della canzone ci trasporta in un mondo di colore e allegria dal sapore italiano, capace di darci ispirazione in cucina e, ovviamente, di stuzzicare i nostri appetiti. Bastano pochi secondi di una canzone per far ballare chiunque nella loro cucina, come hanno fatto loro.

Quindi di cosa ha bisogno un pasto per essere divertente e piacevole? Una dose di Italia, pasta di alta qualità, sughi deliziosi e ovviamente tanta musica, balli, appetito e “flair”.

Il film è firmato da “Newton’s Laboratory”, edito da Po Productions e diretto da Christos Canakis, mentre la canzone è scritta e composta da Kostis Maravigias.