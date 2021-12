Samsung collabora con TetrisTM per creare “Samsung Stackers” – Samsung Newsroom Belgio

Per contribuire a ridurre gli sprechi alimentari domestici, Samsung ha stretto una partnership con The Tetris Company per lanciare Samsung Stackers, una linea di prodotti per la conservazione degli alimenti ispirata al popolare gioco di puzzle Tetris®.

La gamma di soluzioni per la conservazione, la prima nel suo genere, includerà tutte e sette le forme e i colori più diffusi di Tetrimino (ciano, giallo, viola, verde, blu, rosso e arancione), rendendo la conservazione degli alimenti in casa più facile che mai. Frigorifero o congelatore in un modo divertente e completamente nuovo. Tutti i profitti saranno devoluti a Associazione delle banche alimentari europee.

Lo spreco alimentare è una preoccupazione crescente, livelli menzionati[1] di spreco alimentare si è ripreso ed è tornato in linea con i livelli pre-pandemia. Tre persone su dieci (30%) ammettono di avere livelli di spreco alimentare più elevati rispetto a prima della pandemia (20%) perché adottano meno comportamenti di gestione del cibo come la cottura in batch e l’utilizzo degli avanzi.

Con forme colorate e nostalgiche che evocano i pezzi di Tetris, i clienti potranno impilare gli Stacker Samsung nel loro frigorifero proprio come nel gioco. Che sia in alto, in basso, a sinistra o a destra, Samsung Stackers è il cibo perfetto per migliorare lo spazio.

Proprio come Stackers, le linee di frigoriferi Samsung offrono infinite personalizzazioni, sia all’interno che all’esterno. Che si tratti di funzioni “spazio interno personalizzabile” o “portabottiglie” che riducono lo spazio sprecato nel frigorifero, o anche la tecnologia SpaceMax™ che fornisce disposizioni più pratiche per i prodotti freschi. Queste caratteristiche innovative si trovano nei frigoriferi costruiti su ordinazione di Samsung, una collezione di combinazioni di frigoriferi e congelatori completamente uniche che sono capaci, convenienti e personalizzabili.





Maxime Parein, Head of Home Appliances Marketing di Samsung Benelux, ha dichiarato: « La nostra missione in Samsung è sviluppare prodotti e soluzioni moderne che aiutino i consumatori a gestire e condurre meglio la propria vita, compresa la riduzione degli sprechi alimentari. Ecco perché abbiamo collaborato con Tetris per lanciare Samsung Stackers, una nuovissima soluzione di archiviazione che rende divertente la conservazione degli alimenti. Gli Stacker Samsung non solo hanno un bell’aspetto e si adattano perfettamente ai nostri frigoriferi, ma offrono anche ai nostri clienti un modo più efficiente per migliorare lo spazio di archiviazione disponibile, supportando al contempo la lotta dell’European Food Bank Association contro lo spreco alimentare. “

Maya Rogers, Presidente e CEO di Tetris, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Samsung per creare Samsung Stackers e offrire soluzioni divertenti per l’organizzazione dei frigoriferi con una dose di nostalgia di Tetris. È fantastico vedere Samsung Stackers dare vita al nostro famoso gioco di puzzle e non vediamo l’ora di vedere come i clienti trasformano i loro frigorifero e congelatore normali in un vero gioco Tetris.Inoltre, dato che tutti i profitti sono devoluti al Consorzio delle Banche Alimentari Europee, questa è una grande opportunità per contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare in più di un modo.”

I nuovi collettori Samsung Stackers saranno disponibili nei seguenti paesi europei: Romania, Serbia, Croazia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Italia, Ungheria, Grecia, Francia e Regno Unito.

I clienti che desiderano saperne di più sulla nuova gamma divertente ed efficace di impilatori Samsung possono visitare il sito Web samsung.com/tetri S. Le persone che vogliono acquistare un gioco possono farlo per 25€ con tutti i profitti che andranno al gioco. Associazione delle banche alimentari europee, un’organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta una rete di 335 banchi alimentari in tutta Europa, impegnata a prevenire lo spreco alimentare e ridurre l’insicurezza alimentare.

L’Unione Europea dei Banchi Alimentari ha visto un aumento significativo della domanda per il fabbisogno alimentare negli ultimi anni e si prevede che continuerà a crescere anno dopo anno. Solo nel 2020, la rete di enti di beneficenza che riceve cibo dai membri dell’UE ha aiutato le banche alimentari a un totale di 12,8 milioni di persone bisognose, con un aumento del 34,7% rispetto ai livelli pre-pandemia per il 2019. Di conseguenza, l’affiliata europea dell’organizzazione ha recuperato membri, raccolto e ridistribuito 860.000 tonnellate di cibo, la maggior parte delle quali altrimenti andrebbero sprecate.

Informazioni sul marchio Tetris®

Il marchio Tetris® è uno dei marchi e franchise di videogiochi più grandi e riconoscibili al mondo. Dopo più di 35 anni, il marchio è ancora amato in tutto il mondo da persone di tutte le età e culture. Miliardi di giochi Tetris vengono giocati online ogni anno e fino ad oggi sono stati scaricati oltre 500 milioni di giochi Tetris per dispositivi mobili. La rete globale di licenziatari per il marchio Tetris comprende i principali editori di videogiochi, tra cui Nintendo e Sega, nonché molti partner nei settori dell’elettronica, dei giochi, dell’abbigliamento, dei beni di consumo, dell’intrattenimento, ecc. Tetris Holding, LLC è il titolare dei diritti Tetris a livello mondiale, The Tetris Company, Inc. È il licenziatario esclusivo. Per le ultime informazioni sul marchio Tetris e sui prodotti Tetris, visitare il sito Web www.tetris.com.

Informazioni sull’Unione europea per i banchi alimentari

Fondata nel 1986 e con sede a Bruxelles, la European Food Banking Federation (FEBA) è un’organizzazione europea senza scopo di lucro che lavora in collaborazione con una rete di membri a pieno titolo e affiliati in 29 paesi europei. FEBA riunisce una rete di oltre 300 banche alimentari impegnate a prevenire lo spreco alimentare e ridurre l’insicurezza alimentare. L’attività quotidiana consiste nel riprendere, raccogliere e ridistribuire il cibo ad associazioni benefiche che aiutano i più svantaggiati. Nel 2020, i membri a pieno titolo della federazione hanno raccolto, smistato, immagazzinato e ridistribuito 860.000 tonnellate di cibo per aiutare 12,8 milioni di poveri grazie alla collaborazione con 48.126 enti di beneficenza e grazie alla professionalità di 37.016 dipendenti (85% volontari). Per ulteriori informazioni sull’Unione europea per i banchi alimentari, visitare https://www.eurofoodbank.org/.

1Indagine sulle tendenze dello spreco alimentare 2021 di WRAP