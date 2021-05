“Ho ancora difficoltà a rendermene conto.”

Per le lacrime di Gruérien Gjon, l’importante era finire tra i primi cinque. ATS

Fribourgua Jeon Tears, che sabato sera a Rotterdam è arrivato terzo all’Eurovision Song Contest, con la sua canzone “All the Universe”, è tornato in Svizzera. “Faccio ancora fatica a capire”, dice.

“Mi sento davvero felice, ho ancora avuto difficoltà a rendermene conto, perché è stata una grande esperienza ed è finita tardi. È stato molto concentrato e molto intenso”, ha detto a Keystone-ATS quando è arrivato nel tardo pomeriggio di domenica all’aeroporto di Zurigo .

“Ho festeggiato con gli altri partecipanti e non ho dormito. Non so nemmeno come potrei ancora stare in piedi”, aggiunge con un sorriso. Quando gli è stato chiesto il terzo posto, Fribourgua ha detto di non avere rimpianti.

“Per me la cosa più importante era essere tra i primi cinque. Avevo bisogno di una verifica professionale, ma si vede anche la qualità del mio lavoro. Alla fine mi sono classificato terzo e addirittura primo nel voto della giuria. Tutti gli altri artisti hanno votato per anche a me, il che è molto commovente. “.

Le lacrime di Jeon tornarono in Svizzera Domenica pomeriggio, le lacrime di Jeon sono tornate in Svizzera da Rotterdam. Il 22enne di Friburgo è arrivato terzo all’Eurovision Song Contest sabato, dietro Italia e Francia. Stanco ma felice, dopo una notte breve, ha risposto alle domande dei giornalisti che lo aspettavano all’aeroporto di Zurigo. 23.05.2021

“Tocca le persone”

“La cosa più importante per me è comunicare con le persone, avere un impatto e dimostrare la mia qualità di artista, che è quello che penso di essere riuscito a fare”, conferma il 22enne Gruérien. Dice di essere molto contento della vittoria dell’Italia “perché è una canzone molto originale che assomiglia molto a loro”. Tuttavia, dipendeva personalmente dalla Lituania.

Infine, il residente di Broc (in francese) conserverà un “ricordo incredibile” della competizione. Si rammarica solo di dover prendere sempre precauzioni a causa di Covid, “anche se fa parte del gioco”. “D’altra parte, sono molto felice di avere un pubblico, fa davvero la differenza”.