Alte quote nella finale dell’Eurovision di Stoiximan!

La scadenza dell’Eurovisione è arrivata! Abbiamo già iniziato il conto alla rovescia per il fatto che ogni anno milioni di persone stanno davanti ai ricevitori televisivi. E il Stoiximan, Il principale bookmaker a Cipro, suona anche nell’intrattenimento e ti offre quote superiori nella principale competizione musicale europea.

Cipro ha superato comodamente in semifinale Elena Tsagrinho ed El Diablo. In finale Grecia con Stefania Lempirakaki e l’ultimo ballo. Cosa faranno in finale? Vai su stoiximan.com.cy e scommetti!

Italia e Francia sono le favorite all’Eurovision di quest’anno con quote rispettivamente di 3,00 e 3,50. Malta, che fino alla scorsa settimana era considerata una favorita incrollabile, è scivolata molto ed è terza, alle 7.00. Ci sono cambiamenti da lì in poi, poiché ci sono state differenze dopo la seconda semifinale. Cipro, che fino a martedì era al quarto posto con una differenza di 10.00, è ora al nono posto con una differenza di 30.00.

Nello specifico, dopo i primi tre, troviamo Ucraina, Svizzera (9.00), Islanda (15.00), Finlandia (35.00), Portogallo (40.00), Cipro, San Marino e Bulgaria (50.00). La Grecia è al tredicesimo posto, con una differenza di 100,00.

Su Stoiximan, puoi anche trovare innumerevoli scommesse speciali, come le quote di Cipro, Grecia e altri paesi nelle prime tre posizioni (Cipro ha quota 6.00), le prime cinque (quota 3.50 su Cipro. Cinque) o la top ten (quota 1,60) Cipro per la top ten). Puoi anche scommettere che Malta o Cipro saranno i primi, ad esempio (6.20). La probabilità che il paese vincente non vinca di nuovo nell’Eurovision dà 3,75.

Qui Puoi trovare tutte le quote e le scommesse speciali per la finale.

* Le probabilità sono soggette a modifiche.

