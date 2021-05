I deliziosi piatti pasquali di Zuccherino che non vorresti servire a nessuno!

Lo Zuccherino è il nostro dolce pasquale e ci regala golosi suggerimenti per i regali ma anche per i dolci di casa, che non vorresti condividere con nessuno!

quest’anno Vacanze di Pasqua Più di ogni altro anno abbiamo bisogno di condividere l’amore e i sorrisi. Per questo Zuccherino Ci ha preparato il più speciale Cammello di Pasqua. Il clima di festa inizia con i negozi addobbati con coloratissimi motivi pasquali. Ma ciò che sicuramente ti conquisterà, sono i profumi che entrano in uno, i profumi degli ingredienti puri e freschi, che compongono le nostre ricette tradizionali pasquali preferite e altro ancora! Il gusto ricco del cioccolato originale, l’aroma di falce, mastice e mandorle tostate sono gli ingredienti indispensabili per la Pasqua greca.

Dolci classici per buona Pasqua

Nei negozi Zuccherino troverai una varietà di uova artigianali fatte di cioccolato di alta qualità con disegni moderni, come gli animali di cioccolato, ma anche Uova su ordinazione In qualsiasi design desideri. Certo, le nostre vetrine non mancano delle tradizionali vetrine Dolci pasquali E il Pane greco dolce (Classiche o farcite) che hanno il suo onore, preparate sempre con ricette tradizionali che seguiamo da 30 anni e che vi conquistiamo sin dal primo morso.

Viaggia in Italia con del cibo

Se vuoi provare qualcosa di nuovo questa Pasqua e viaggiare mentalmente nella vicina Italia, questo è tradizionale Columba Diventerà il tuo biglietto. La deliziosa “colomba” di Pasqua per gli italiani, un misto di panitone e bandoro che dovrebbe avere un posto nella tavola di quest’anno.

Il miglior padrino va da Zuccherino

Se sei di nuovo il padrino, non avrai bisogno di cercare oltre, Zuccherino ha creato per te bellissime proposte regalo. Cestini per neonati & Scatole di Pasqua Contiene tutti i deliziosi piatti pasquali di cui hai bisogno per aggiungere tanta allegria al tuo battesimo e non solo le offerte Cesti regalo Con tutti i dolci necessari per i giorni di Pasqua, è la scelta perfetta per accompagnare i nostri desideri ai nostri cari.

Dolce digiuno

Per quanto riguarda i digiuni, i pasticceri si sono assicurati di avere una grande varietà di dolci. digiuno Dolce. Alle fiere del gelato, tra le nostre decine di proposte originali, troverai rinfrescanti sorbetti ai gusti di frutta ma anche sapori pasquali come la torta pralinata!

Infine, con una tradizione in questo genere, nei Dolci Zuccherino trovi un assortimento di prodotti pasquali senza glutine.

Tutti i prodotti sono disponibili nei negozi o vengono a casa tua tramite loro un negozio E app di consegna per offrire i momenti di piacere tanto necessari.

La Pasqua si avvicina e sarà più dolce che mai! Buona Pasqua alla salute!

Consigli di Pasqua: Spedizione gratuita su tutti gli ordini da Zuccherino un negozio Più di 29 euro!

Informazioni di viaggio:

zucchero

Proteos & Sirinon 48, P. Faliro, T. 210 98 45 238, 210 98 30869

Strada. Alexandrou 41 e Naiadon, P. Faliro, T. 210 98 30049

Il secondo del 12 maggio, Piazza Smyrny, T. 210 93 57590

Metropoleus 80, Monastiraki, T210 32 13015

