Assente da 15 anni, questo dipendente dell’ospedale era ancora pagato

La polizia italiana ha finalmente scoperto l’inganno.

C ‘È un tema tanto ricorrente quanto problematico in Italia: l’assenteismo e le frodi nel settore pubblico sono in aumento da diversi anni. L’esempio più recente fino ad oggi, è stato riportato dall’agenzia di stampa italiana Ansa BBC Questo dipendente dell’ospedale che non è andato a lavorare per 15 anni e che ha comunque continuato a ricevere il suo stipendio durante questo periodo.

Era stato assegnato all’Ospedale Ciaccio, nella città meridionale di Catanzaro, nel 2005, e l’uomo non aveva mai effettivamente ricoperto il suo incarico. La stampa italiana lo ha definito “il re dell’assenza”, ma ha guadagnato € 538.000 fino al 2021 quando si è ritirato.

Minacce contro il direttore dell’ospedale

Se la sua assenza non è stata notata, né dall’amministrazione né dalle risorse umane, è finita per essere notata dalla polizia durante un’indagine approfondita. Dopo essere stato tradito dai registri delle presenze ospedaliere, dalle testimonianze di altri dipendenti e dal libro paga, il 67enne neo-pensionato è ora accusato di “abuso di potere”, “estorsione aggravata” e “frode”. È stato anche accusato di aver minacciato il direttore dell’istituto per impedirgli di presentare una denuncia disciplinare nei suoi confronti.

Anche sei dirigenti dell'ospedale sono indagati, sospettati di aver organizzato le sue assenze retribuite.