Le sorelle Spanomarco tornano con una canzone da spiaggia!

Quello che ci aspettiamo tutti dopo molti mesi di quarantena è un’estate di divertimento e calma. Compositori di fama mondiale Areti e Ioanna Spanomarkou hanno scritto “Anemoskorpismata”, una canzone che conduce l’ascoltatore alle spiagge e alle bande di chitarre al tramonto!

Una canzone artistica cantata dal famoso attore Nikos Vaticiotis, con le parole del poeta Ioannis Marcus, ci porta a parole d’amore non dette, tutte melodie romantiche e meravigliose.

Nikos Vatikiotis è un attore teatrale, con anni di presenza in grandi produzioni, ma anche partecipazioni a film stranieri e greci. Nikos Vaticiotis si è fatto strada in TV, mentre lo abbiamo visto recentemente in “The Sun”, nel ruolo di …. evil! Certo, c’è un enorme contrasto con l’interpretazione sensuale che sentiamo nella nuova canzone dei fratelli Spanomarcus, che si sono fidati di lui e gli hanno dato uno dei loro pezzi più belli! Lo hanno incontrato grazie alla loro collaborazione alla performance di grande successo “Christmas Story” di Dickens (diretta da Konstantina Nikolaides), dove hanno scritto musica, per la quale compositori di fama mondiale hanno vinto 3 medaglie d’oro ai World Music Awards in California! Lo avrebbero dedicato al suo talento e lo avrebbero messo in studio per la loro nuova canzone “Anemoskorpismata”, e il risultato li ha giustificati! I compositori pluripremiati Ioanna e Areti Spanomarkou sono noti anche per sperimentare, mescolare forme musicali, portare sempre nuove voci e ottenere successi.

Le sorelle di Spanomarco hanno commentato su Instagram la loro collaborazione:

“Abbiamo pensato che la scelta dell’attore di esibirsi ha dato più profondità all’espressione di questa canzone, con molti livelli emotivi, dandole un tono speciale. Onikos Vatikiotis è un attore di grande talento, e ha anche una laurea in musica. Ci siamo fidati di lui. molto in “wind dispersal”, in quanto è Un pezzo emozionante, è stato in grado di eseguire perfettamente lo stile che immaginiamo. La chitarra nostalgica di Panteles Clemis si collega perfettamente ai ritmi di Drosos Skylas nell’atmosfera, mentre tutte le registrazioni sono state effettuate nel moderno studio di Tasos Roussis, nostro stretto collaboratore da molti anni. Speriamo che con questo mix di arti gli ascoltatori abbiano una piccola base per esplorare la poesia greca contemporanea, che sta fiorendo ancora una volta “.

“Anemoskorpismata” fa parte dell’ambizioso progetto dei fratelli Spanomarcus, con composizioni di poeti greci contemporanei, dando al pubblico l’opportunità di rinnovare il proprio interesse per l’arte della poesia, utilizzando come medium le canzoni artistiche!

Rilasciato da STROFINX su tutte le piattaforme digitali.