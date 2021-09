Halkidiki: serrata di 15 giorni e multa di 10.000 euro in discoteca

I servizi di polizia greci stanno effettuando controlli approfonditi in tutto il paese per attuare misure volte a prevenire e limitare la diffusione del coronavirus. Ieri, sabato 31 luglio, sono state effettuate 111.222 ispezioni in tutto il Paese, di cui 60.606 all’aeroporto internazionale di Atene “Eleftherios Venizelos”. 196 violazioni sono state confermate e 19 violazioni sono state arrestate come segue:

 100 violazioni di guasto della maschera, ecc. Sono state comminate le relative infrazioni e 95 sanzioni da 300 euro e 5 euro da 150 euro, come segue:

o 33 nella Grecia centrale,

o 19 a Salonicco,

o 19 in Macedonia Orientale e Tracia,

o 9 in Epiro,

o 8 nel nord dell’Egeo,

o 7 nel Peloponneso,

o 3 nelle Isole Ionie,

o 1 in Macedonia occidentale e

o 1 in Tessaglia.

Dall’entrata in vigore delle nuove misure (7 novembre 2020), sono state confermate in totale 62.608 violazioni simili e sono state comminate 60.368 sanzioni amministrative da 300 euro e 2.240 da 150 euro.

 16 violazioni della restrizione alla circolazione con l’applicazione di altrettante sanzioni pecuniarie di 300 euro nel Nord Egeo. Dall’entrata in vigore del provvedimento (7 novembre 2020), sono state confermate in totale 194.022 violazioni simili.

 75 violazioni e 19 arresti delle regole di funzionamento di negozi, aziende private e altri. Violazioni della normativa di riferimento (divieto di operatività, mancato utilizzo della mascherina, percentuale di mq pro capite, ecc.).

Nei casi di cui sopra, sono state comminate le seguenti sanzioni per violazione della sospensione dei lavori, ecc. Rilevanti violazioni delle disposizioni in materia, ovvero:

in Attica,

– Arresto temporaneo di due gestori dei negozi di interesse sanitario, con sanzione di 5.000 euro ciascuno e 7 giorni di sospensione dell’operatività nei negozi, per servire clienti abituali,

Sospensione temporanea di 4 gestori di negozio di interessi sanitari, con sanzione di 2.000 euro ciascuno e 7 giorni di sospensione del lavoro nei negozi, per servire i clienti abituali.

nella Grecia centrale, Arresto e multa di 5.000 euro, a un gestore provvisorio di un negozio di interessi sanitari, con sospensione del servizio di 7 giorni, per servire clienti abituali.

nel Peloponneso,

– l’arresto di un responsabile provvisoriamente e una multa di 10.000 euro, in un deposito di interessi sanitari, con l’imposizione di una sospensione di 15 giorni dell’operazione, per un gran numero di clienti,

Una multa di 10.000 euro, in un negozio della sanità, con 15 giorni di sospensione dell’attività su ciascuno, per il servizio dei clienti abituali.

nella Macedonia occidentale, Arresto e multa di 2.000 euro, per il gestore provvisorio di un negozio di interessi sanitari, con l’imposizione di una sospensione dell’operazione per un periodo di 7 giorni, per servire clienti abituali.

Nella Grecia occidentale,

– Arresto e multa di 2.000 euro per un gestore provvisorio di un negozio di servizi sanitari, con sospensione di 7 giorni, per servire clienti abituali,

Multa di 300 euro, in due negozi di servizi sanitari, per non aver pubblicato il numero massimo di persone consentito.

nella Macedonia centrale,

– Arresto e multa di 2.000 euro per un gestore provvisorio di un negozio di servizi sanitari, con sospensione di 7 giorni, per servire clienti abituali,

– multa di 10.000 euro, in discoteca, con sospensione di 15 giorni, per aver prestato servizio a clienti privi di certificato di vaccinazione o di malattia,

– da una multa di 2.000 euro, in due negozi di interesse sanitario, con l’imposizione di una sospensione di 7 giorni, per servire clienti senza certificato di vaccinazione o malattia,

– multa di 2.000 euro al bar con 7 giorni di sospensione per servire clienti abituali,

– multa di 2000 euro, in sala ristoro, con sospensione di 7 giorni, per servire clienti abituali,

Multa di 2.000 euro, in un bar-caffetteria, con 7 giorni di sospensione, per numero eccessivo di clienti.

– 7 violazioni del valore di 300 euro, nei negozi di rilevanza sanitaria, per non utilizzo di mascherine da parte dei dipendenti,

300€ di multa, in un supermercato, per non aver apposto il cartello “COVID FREE”.

in Tessaglia,

– Arresto e multa di 5.000 euro, al titolare di un negozio con indennità sanitaria, con l’imposizione di una chiusura di 7 giorni, per servire clienti abituali,

Sospensione di 2 gestori temporanei e 2 proprietari, uguale numero di negozi importanti per la salute, chiusura forzata di 7 giorni, per servire i clienti permanenti

Multa di 2000 euro, in azienda, con sospensione del lavoro di 7 giorni, per aver servito clienti abituali.

nell’Egeo meridionale,

– la sospensione temporanea dei dirigenti preposti e la sanzione pecuniaria rispettivamente di 5.000 e 2.000 euro, con una sospensione di 7 giorni per ciascuno, per servire i clienti abituali,

– multa di 10.000 euro, in un negozio, con fermo di 15 giorni, per servire clienti abituali,

– multa di 5.000 euro in un negozio con sospensione di 7 giorni per servire clienti abituali,

– Da una multa di 2.000 euro, in due negozi, con fermo di 7 giorni imposto, per il servizio dei clienti abituali.

Nelle Isole Ionie,

Multa di 5.000 euro a persona per violazione della quarantena,

– 17 violazioni con multa di 300 euro per i clienti per non utilizzo della mascherina,

– 8 multe da 300 euro, nei negozi sanitari, per mancato utilizzo delle mascherine da parte dei dipendenti,

– Da 300 euro di multa, a 2 negozianti, per non aver pubblicato il numero massimo di persone consentito,

Una multa di 300 euro in una società di giochi di intrattenimento per non aver utilizzato un lavoratore con maschera.

Nell’isola di Creta,

– da una multa di 2000 euro, in due bar, con una sospensione di 7 giorni ciascuno, per il servizio dei clienti abituali,

Due violazioni da 300 euro nei negozi per non utilizzo delle mascherine da parte dei lavoratori.

Nell’Egeo settentrionale,

– da una multa di 2.000 euro, in due negozi di interesse sanitario, con una sospensione del lavoro di 7 giorni su ciascuno, per servire clienti senza certificato di vaccinazione o malattia,

Una multa di 2000 euro, in un grande magazzino della salute, con una chiusura di 7 giorni imposta a ciascuno, per il servizio dei clienti abituali.

Oltre ad assembramenti privati ​​e altre violazioni connesse: in Tessaglia, arresto e multa di 50.000 euro, a persona, per l’organizzazione di un evento privato.

Dall’attuazione delle nuove misure (7 novembre 2020), sono state confermate 8.259 violazioni di questo tipo e sono state arrestate 2.281 persone. Infine, sono state confermate 5 infrazioni per la mancata compilazione da parte di un passeggero del modulo elettronico PLF (Passenger Locating Form). Dall’entrata in vigore delle nuove misure (7 novembre 2020), sono state confermate 352 violazioni di questo tipo. Proseguono con immutata intensità le ispezioni a tutela della salute pubblica.