Revisione 2020: punti chiave su Preveza

Mancano solo pochi passaggi prima del nuovo anno e se torniamo indietro di 12 mesi nessuno può immaginare cosa accadrà nel 2020.

La pandemia ha portato enormi cambiamenti nella vita di tutti e ha messo l’economia in un recluso, con molte famiglie che sentono la perdita dei propri cari.

L’anno passato a Preveza è stato caratterizzato da molti eventi.

Ricordiamo la cosa più importante in PREVEZANEWS.

Agosto 2020

1 agosto L’autorità portuale e la LEK hanno bonificato l’area di Agios Spyridon

















Pneumatici per camion, plastica, ferro, reti da pesca, ecc. Oggi, invece, sono stati raccolti dieci sacchi della spazzatura dal mare e dalla terra a Fati, Preveza.

8 agosto Thalia arriva a Preveza in piena estate







Sta lasciando le sue credenziali, a quanto pare, poiché il maltempo inizia a Thalia a Preveza.

C’era una volta a Preveza il cielo era coperto di nuvole, di tanto in tanto soffiava un vento …

9 agosto Test del coronavirus – Deposito chiuso







Inoltre, Preveza sta monitorando misure rigorose per combattere il Coronavirus.

La polizia sta cercando negozi, supermercati, generi alimentari, ecc. Usa principalmente maschera e spazi.

Le multe in questi casi ammontano a 150 euro, e in alcuni casi fino a 300 euro.

10 agosto : Incontro nave-nave a Preveza, Corona e Fonica.







Un passo importante per lo sviluppo del turismo, ma anche per il rafforzamento dei comuni di Amfrakikos.

Il traghetto da Preveza è collegato a Corunza e Fonica.

12 agosto È difficile trovare alloggio a Parga per tre giorni dal 15 agosto







Il sindaco Nikos Zacharias ha parlato di essere pieno al 100% in questo momento, a Parga, in una chat con MEGA Hour of Society, Dino Siomopoulos e Georgina Mallirosi.

Riferendosi al movimento turistico e alla situazione attuale dovuta al Coronavirus, il signor Zakaria ha detto di un’alta affluenza alle urne …

12 agosto : Hanno rubato una barca a Lehi per andare in Italia.







13 persone vengono trovate su una barca nella zona di Baxi, per raggiungere l’Italia, e saranno portate a Preveza.

Secondo le informazioni, sarebbe salito a bordo di 13 navi rubate all’alba dal porto di Ligia …

12 agosto : Il rifugiato annega nel fiume Lorus







Un bambino di quattro anni è stato portato a Lloris River questo pomeriggio.

Secondo PREVEZANEWS, viveva in una casa a Filippiada e andava con la madre nella zona dietro la casa sulle rive del fiume …

14 agosto Saluti alla fanciulla straniera

Quest’anno il 15 agosto non sarà a Preveza come gli altri, poiché l’estate pasquale verrà festeggiata con le misure necessarie per combattere il Corona virus.

A Preveza si celebra la Chiesa dell’Assunzione della Vergine Maria Zenon.

Da questa mattina i fedeli si recano al tempio indossando maschere protettive nei confronti dell’immagine della Vergine Maria e accendendo un cero in sua grazia …

La bella ragazza esotica e l’icona della Madre del Dio Preveza – una foto

15 agosto : Diverso per la Biennale, le foto per il 15 agosto non hanno precedenti.











































Oggi il cristianesimo celebra la più grande festa della Madre di Dio.

Con rispetto e speranza, ma con tutte le misure necessarie a causa del Coronavirus, da ieri fino a mezzogiorno un gran numero di fedeli si è recato dalla Vergine Maria per gli stranieri a Preveza per piegarsi a Sua Maestà il Re.

Candele e grandi ceri venivano accesi in nome della Vergine e il basilico veniva offerto ai fedeli che entravano nel cortile della chiesa della Vergine agli stranieri.

Forse quest’anno è stato celebrato con meno fiducia, senza servizi e senza orchestra, ma i fedeli si sono accontentati di pregare.

Un numero limitato di credenti all’interno del tempio. Pulizia continua dell’immagine di panchine stradali, maschere e tergicristalli.

Questi simboli rappresentano la più grande celebrazione del cristianesimo a Preveza.

A differenza di qualsiasi altro anno e senza precedenti …

17 agosto : Tasso di occupazione dell’80% per tre giorni







I visitatori del MEGA Society Hour MEGA Morning Show, Dino Siomopoulos e Georgina Malliarosi.

Come ha detto il signor Georgacos, Preveza “ha traffico”, parla di “oltre l’80% di pienezza” …

19 agosto : August Movement è una boccata d’aria fresca per il turismo.

Sembra che il “respiro profondo” del traffico turistico di Preveza e Parga “dia” ad agosto.

Quest’anno sarà molto difficile per il settore turistico, che si espanderà per includere altri settori nel prossimo futuro.

Preveza Vice President Stratas Juano, President of Preveza Albergers Association, Costas Anatolotakis …

19 agosto : Comunità di Anogia con l’acqua







Pochi degli abitanti del villaggio di Anogio, vicino a Filipiadi, vivono per diversi giorni in una nuova realtà, poiché il paese ha una rete idrica che prima non esisteva, anche se si viveva nel XXI secolo.

I residenti, in particolare gli allevatori di bestiame, dovevano consegnarli alle loro case con acqua sotterranea e qualsiasi altro mezzo a loro disposizione.

Pochi giorni fa è stata fornita acqua alla comunità di Anogia …

20 agosto : Arresto per tentato omicidio







Una zingara di 49 anni è stata arrestata ieri mattina ad Agrinio dalla Polizia OPKE del Dipartimento di Sicurezza di Agrinio.

Nello specifico, l’investigatore criminale di Preveza è in attesa dell’emissione di un mandato d’arresto in relazione alla violazione dell’articolo 299 del codice penale per tentato omicidio …

20 agosto : Il fuoco minaccia le case in Tsprotico

L’incendio è scoppiato all’ingresso del paese all’altezza delle case degli operai e sembrava fosse scoppiato vicino alla strada.

Un vigoroso vigile del fuoco è arrivato sulla scena da Preveza, Parga, Arta, Philippiada e Ionia, accompagnato da 35 persone e 10 veicoli.

Anche sul luogo dell’incendio c’erano due unità di fanteria di Ioannina e un elicottero antincendio.

29 agosto : Arresti per tentato omicidio

Ieri mattina la polizia di Preveza ha arrestato due persone.

Si tratta di due persone che hanno ricevuto mandati di arresto in attesa dell’investigatore di Preveza per tentato omicidio.

L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Preveza la notte del 12 giugno 2020 …

29 agosto Inizia il biologico a Luros







Dopo 18 anni.

Cosa ha annunciato il Comune …