Emozione: Christophe Dominici: La travolgente fiducia del suo partner

Quasi due settimane dopo la morte di Christophe Domenici, la sua compagna Loretta Denaro ha accettato di fidarsi di Paris Match giovedì 3 dicembre 2020. La vedova dell’ex atleta ricorda questo giorno di fine novembre quando tutto è cambiato. : “Quando è partito quella mattina, non ha fatto segni strani, né mi ha rivolto uno sguardo particolare. Inoltre non ha baciato le sue figlie più del solito.” Se accetti di fidarti è anche perché “dalla sua morte i media hanno descritto un uomo disperato, ma appassionato, malizioso e generoso. Questo è quello che vorrei che la gente ricordasse”.

Soprattutto risalente al loro primo incontro risalente al 2007. “Mi ha notato in metropolitana, mi ha seguito, tutto timido. Mi ha subito affascinato con la sua follia, la sua follia romantica; ma ho anche catturato il suo entusiasmo”, ricorda. In quel periodo Christophe Dominici faceva parte del quindicesimo francese, e Loretta vide le sue imprese in campo. “Dopo che ci siamo conosciuti, durante la partita contro l’Italia, mi ha assegnato la sua prova. Ero sotto l’influenza della magia”.