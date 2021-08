Dove gli artisti preferiti appaiono nei locali notturni

A ritmi normali, tenendo conto delle misure di protezione per il COVID -19 nonché delle normative annunciate dal governo, l’intrattenimento notturno sta gradualmente tornando, dopo circa 1,5 anni di “lockdown”.

la stella Presenta una mini guida di forme ad Atene, ma anche a Patrasso e Cipro e per te che naturalmente sceglieresti di unire le tue vacanze estive al divertimento!

Atene

Pochi giorni fa, venerdì 2 luglio, Nikos Vertes ha presentato in anteprima lo spettacolo musicale su YTON. Appare al suo fianco ogni sabato e uno dei giovani e promettenti artisti con belle voci e repertorio come: Cristalia, Vangelis Kakoriotis, Morvola Iacavido, Christos Zotos, Haris Savva.

Estate del Nord

Ha aperto le sue porte estive venerdì 2 luglio, Empati North Summer. Themis Adamantidis e Dimitris Giotis hanno unito le loro voci e hanno presentato al pubblico bellissimi momenti musicali. Con loro: Eva Bayla, Antonis Lokos, Sia Foscanido, Anastasia Kilicidi.

Poseidonio

Panos Kiamos dovrebbe essere presentato in anteprima tra pochi giorni da oggi e soprattutto il 16 luglio. L’artista, famoso per le sue serate musicali uniche a Posidonio per un’estate … Divertiti con Elena Tsagrinou e Anastasios Rammos.

Panos Kiamos: inizia a comparire nel primo gioco di Buzukis esente da Covid

Frangliko

Questa estate, Stamatis Gonidis e Christos Menidiatis coesisteranno a Frangelico, in una rosa già sperimentata con successo in passato. La prima è prevista per il 16 luglio.

Patrasso



vulcano

Theodores Ferris e Katrina Leulo hanno fatto le valigie e sono andati a Patrasso. Sabato 3 luglio le due performer sono salite sulla pista della discoteca VOLCANO e si sono divertite con le loro due sorelle fino alle prime ore del mattino.

Cipro

Thema place

Anche Cipro ha ripreso la sua vita notturna. Elli Kokkinou e Loukas Yorkas si impegnano a intrattenere i ciprioti e coloro che li visitano al Theama Venue di Limassol, nella collaborazione più speciale di quest’estate! Dimitris Karademos è con loro a partire da sabato 3 luglio, mentre è in lavorazione anche Elena Papanagioto.

note dal vivo

Dallo scorso venerdì, 2 luglio, e ogni venerdì, sabato e domenica, Despina Vandi e Konstantinos Christoforou stanno suscitando i sentimenti di Megalonisos e promettono di regalare momenti unici a coloro che troveranno Notes Live a Cipro quest’estate.

Secondo le regole annunciate dal governo, nelle aree vaccinate immacolate, il tasso di occupazione è del 60%.

Nelle aree miste, l’occupazione è solo del 25%, mentre un precedente test rapido negativo è obbligatorio per i non vaccinati.

