I film horror prodotti da Jordan Peele aumentano il botteghino

Jordan Bell conferma la sua leadership nel terrorismo, il suo nuovo prodotto Caramella È già un duro colpo per il successo al botteghino.

Buone notizie per i fan dell’horror. Jordan Peele è stato ripubblicato e il suo remake, prodotto da Universal e MGM, è stato diretto da Nia Dacosta. Caramella Domina il botteghino degli Stati Uniti questo fine settimana. Rilasciato alla fine di agosto, il numero degli affari di governo negli Stati Uniti è in aumento. Caramella Tuttavia, ha portato a un fatturato interessante di $ 22,4 milioni. Data specifica..

Basato su un punteggio superiore alla stima iniziale di 15 milioni di marchi moltiE ora tutte le luci della contabilità sono verdi Il film ha un budget di produzione di soli 25 milioni di dollari e non è ancora stato distribuito a livello internazionale. Un altro orgoglio della squadra è il quarto film horror di maggior successo della storia uscito quest’anno. L’obiettivo principale (27,4 milioni), Non respirare la casa delle tenebre (26,4 milioni) Halloween Rob Zombie (26,3 milioni di dollari nei fine settimana).

La combinazione di remake, umorismo horror e commenti sociali è stata elogiata e ha ricevuto recensioni positive. Caramella Quindi è stato un successo chiaro ed evidente, Ma il film gioca ancora un ruolo importante. Regola i tuoi test il prossimo fine settimana, in particolare i test di strategia. È sicuramente l’American Labor Day, un fine settimana di tre giorni che è stato tradizionalmente particolarmente vantaggioso per i teatri. Inoltre, la concorrenza non è male.

Candyman dovrà sicuramente mettersi alla prova contro Marvel Jaguar Note La leggenda di Xiangqi e gli episodi 10 (Inoltre, come Free Guy, il film di Ryan Reynolds si adatta davvero alla fine del suo viaggio.) È un grande nemico, ma grazie alle recensioni positive e ai suggerimenti per un altro tipo di intrattenimento, Candyman può essere da solo. quando arriva Caramella Diventa uno dei primi vincitori dell’autunno. Grazie per la risposta la prossima settimana! Per la Francia, invece, bisogna aspettare il 29 settembre.