Pronostici Genoa – Napoli Serie A 29/08

Partita per la seconda gara di campionato con il Genoa, ospitata dal Napoli. L’inizio della partita è previsto per le 19.30 e puoi trovare le statistiche su Scommettiamo.

proposta per Pastoexima

Aris Liabis Il favorito indiscusso della partita è il Napoli, che ultimamente è stato in ottima forma. I padroni di casa, d’altronde, hanno ancora bisogno di tempo, come hanno dimostrato nella première con l’Inter, e per logica non potranno ottenere nulla dalla partita. Scommetti su 2 e oltre 1.5 con quota di 1.90

Genova

Un’altra partita difficile per il Genoa, che, dopo la sconfitta in trasferta contro l’Inter, è stato chiamato ad affrontare la squadra più formata d’Italia. Nella preparazione amichevole, il Genoa si è comportato bene, mentre pochi giorni prima era riuscito a qualificarsi per la fase successiva di Coppa Italia, battendo il Perugia 3-2 in un match a più fasi davanti ai padroni di casa.

Assenza: Bianchi (aggressivo).

Possibile undici: Sirigu, Fanhoizden, Crisito, Biraski, Radovanovic, Cambiazo, Melegoni, Casata, Bandelli, Agudello, Padev.

Napoli

Il Napoli è in perfetta forma, dopo cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite di Copa del Rey e preparativi amichevoli. Nella prima del campionato, il fucile “nuovo illuminato” ha prevalso agevolmente 2-0, con gol di Insigne ed Elmas. Nelle amichevoli estive ha ottenuto 6 vittorie in 6 partite, che hanno fatto un’ottima preparazione sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha sostituito Cattuso.

Assenza: Zelensky (centrocampista), Mertens (attaccante), Usimin (attaccante).

Possibile assortimento: Ospina, Gollam, Coulibaly, De Lorenzo, Jesus, Lobotka, Elmas, Lusano, Politano, Insigne, Betania.