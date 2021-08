Esperti italiani sostengono la lotta al COVID-19 in Vietnam

Una delegazione di esperti italiani guidata dalla dott.ssa Karen Que Nguyen, italiana di origini vietnamite, lancerà sabato 31 luglio una serie di webinar sul tema “Non vietnamita orgoglio Contribuire agli sforzi per contenere l’epidemia.

Il 31 luglio è in programma un webinar sulla Rete Italiana dei Medici di Famiglia e il Trattamento dei Pazienti COVID-19. Foto: dantri/CVN



Data l’importanza dei contributi orgoglio vietnamita Per rafforzare gli sforzi di fronte al COVID-19, il Comitato di Stato per i vietnamiti d’oltremare del Ministero degli Affari Esteri e il Comitato di Stato per i vietnamiti d’oltremare di Ho Chi Minh City organizzeranno il 31 luglio un seminario virtuale sulla Rete italiana di Medici di famiglia vietnamiti e trattamento dei pazienti COVID-19.

Karen Que Nguyen ha affermato che dall’inizio dell’epidemia nel 2020, il governo vietnamita ha attribuito grande importanza alle opinioni e alle esperienze di Viet Que nella prevenzione e nel controllo del COVID-19.

Karen Que Nguyen e un team di medici italiani si recheranno a Ho Chi Minh City per supportare e trasferire le competenze per lo screening, il trattamento e la cura dei pazienti COVID-19…

VNA / CVN