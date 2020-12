Coronavirus – un compleanno come nessun altro, in un periodo di reclusione

Le restrizioni associate alla pandemia stanno scuotendo il capodanno 2020 a molte persone in tutto il mondo. Fine divertente di un anno divertente.

Il capodanno 2020 sarà segnato dalla pandemia del Coronavirus. Keystone

È un compleanno come il mezzogiorno di giovedì in molti paesi. Le celebrazioni ovunque sono limitate e persino gravate da una parata di restrizioni in atto per combattere l’epidemia di Covid-19.

Il coronavirus ha ucciso più di 1,7 milioni di persone in cinque continenti. E le fonti di inquinamento ancora visibili ci ricordano che anche se sono arrivati ​​i primi vaccini, la vita non tornerà presto al suo corso normale.

Papa Francesco, il presidente degli 1,3 miliardi di cattolici nel mondo, ha celebrato la messa la vigilia di Natale nella Chiesa Gigante di San Pietro alla presenza di meno di 200 credenti che indossano maschere protettive, principalmente dipendenti del piccolo Stato del Vaticano. Il programma di due ore è stato introdotto, alle 19:30 ora locale, per accogliere il coprifuoco in vigore in Italia, che inizia alle 22:00.

Prima della pandemia, diverse migliaia di fedeli e turisti hanno ricevuto un prezioso biglietto per partecipare a questa messa papale.

“Per consolare chi soffre”

Giovedì sera, Saint-Pierre, che era illuminata da un enorme albero di Natale, era completamente deserta e una macchina della polizia l’ha attraversata. Giovedì gli italiani hanno già iniziato a contenere le ferie, nel Paese più colpito in Europa dal virus, con quasi 71mila morti e oltre 2 milioni di contagiati dall’inizio della pandemia.

Nella tradizione cristiana, la messa della vigilia di Natale commemora la nascita di Gesù di Nazaret a Betlemme. Nella sua predica, il Papa argentino ha sottolineato che la nascita di un bambino ci ricorda che non dobbiamo passare il nostro tempo “a piangere sulla nostra sorte, ma dobbiamo confortare le lacrime di chi soffre” e servire i “poveri”. . Si è lamentato, ma i credenti “affamati di divertimento, successo e mondo” sono spesso “analfabeti nella gentilezza”.

In un messaggio di sostegno ai libanesi di tutte le religioni inviato giovedì in occasione del Natale, il Papa ha annunciato giovedì che intende “visitare il prima possibile” il Libano, che sta affrontando una grave crisi economica e tensioni.

Svuotamento di Betlemme

Sotto un cielo grigio, una piccola folla era andata un po ‘prima per assistere alla tradizionale parata natalizia per le strade di Betlemme, che di solito attira migliaia di pellegrini.

Alcune centinaia di persone con maschere igieniche e paracadute sono state viste sventolare bandiere palestinesi e vaticane al suono di tamburi e cornamuse.

Il nuovo patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ha detto: “Nonostante la paura e la frustrazione associate al Covid-19, supereremo questa prova perché Cristo è nato a Betlemme”.

“Quest’anno è diverso perché non veniamo a pregare nella chiesa della Natività, non possiamo incontrarci come una famiglia, tutti hanno paura”, ha detto Jania Shaheen, che è presente con suo marito e due di loro. I bambini place de la Manger di fronte alla basilica che fu costruita nel luogo dove nacque Gesù secondo la tradizione.

Giovedì sera a Betlemme non ci sarà messa pubblica e non ci saranno processioni per i leader palestinesi, ma una messa di Natale che riunisce solo i religiosi e viene trasmessa in televisione in tutto il mondo.

Trascorri le vacanze da solo

La Germania ha dovuto cancellare i suoi famosi mercatini di Natale mentre in Kuwait le chiese sono state chiuse fino al 10 gennaio nonostante la presenza di una numerosa comunità cristiana e una campagna di vaccinazioni. È iniziato lì.

La Repubblica del Congo, Brazzaville, ha annunciato che sarebbe stata riconfigurata il giorno di Natale e il 1 gennaio, con grande rabbia dei vescovi.

Nelle Filippine, alcuni hanno scelto di fare le vacanze da soli a causa dei pericoli dei trasporti pubblici. “Ordinerò cibo, guarderò vecchi film e videochiamerò la mia famiglia”, ha detto Kim Patria, 31 anni, che vive da sola a Manila.

A Qamishli, nella Siria nord-orientale controllata dai curdi, i residenti hanno ignorato l’epidemia e hanno partecipato in gran numero a una cerimonia di accensione degli alberi in un quartiere cristiano. In mezzo alla folla c’erano più cappelli natalizi che maschere, mentre per l’occasione erano schierate le forze di sicurezza. Musulmani e cristiani mescolati con dabka che ballano sulla musica tradizionale davanti all’albero luminoso.

Migliaia di camionisti europei hanno trascorso il capodanno in condizioni difficili, bloccati intorno al porto di Dover nel Regno Unito, che sta lentamente uscendo dall’isolamento causato dall’emergere di un nuovo ceppo del virus sul suo suolo. .

AFP / NXP