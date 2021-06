9 nuovi ristoranti stuzzicano i nostri appetiti, Arrivi – Ristoranti

a partire dal

Alcuni erano pronti ma la quarantena glielo ha impedito, altri nel frattempo si sono allestiti, ma ora sono tutti spalancati e ci accolgono con una nuova aura dal centro alla periferia.

Gaston

Il team creativo di “Cookoovaya”, ovvero Kleomenis Zournatzis, Periklis Koskinas, i fratelli Spyros e Vangelis Liakou, mira a portare il cuore del centro di Atene con una pausa pranzo informale e dal cuore aperto che era pronta per aprire lo scorso ottobre e Praxiteles. Abbracciando allo stesso modo cibo e bevande, il menu punta sulla carne, con proposte che spaziano dal maiale croccante allo scafo di manzo, senza tralasciare alcune idee “colpevoli” come il panino al formaggio grigliato o l’hot dog di maiale nero su pane al vapore, mentre gli shaker sorseggiare gli orgogliosi cocktail classici. .

Prassitelus 43 & AG. Marco, centro | 2103211455

nobilis

Il nuovo ristorante del nuovo Sai Hotel di Kefalari inizia a mezzogiorno con un’energia più leggera, continuando con i moderni sapori greci, sponsorizzato da Constantina Vaklari. Il pluripremiato chef, che si è recentemente perso le prelibatezze culinarie della città, propone una serie di piatti dal tocco delicato e aromatico come la tartare di manzo con maionese affumicata, limone, timo, ravanello e uova o l’orzo con astice al miele, kumquat e calamari saltati. È inoltre possibile cenare nel suggestivo giardino dell’hotel con vista sul verde paesaggio di Kefalari.

Say Hotel, 67 Charilaou Trikoupi & Diligianni, Kefalari | 2102201700

Papayano Kevalari

La seconda sede, questa volta a nord, e più precisamente nel bellissimo edificio che ospita Pizza Hut a Kefalari, è stata fondata dallo specialista marinaro George Papayano. E qui, naturalmente, il pesce e i frutti di mare più freschi a standard molto elevati che conosciamo dal ristorante gemello di Mikrolimanos, che è attualmente in fase di ristrutturazione per riaprire una volta completati i lavori di ristrutturazione nell’emblematico parco ittico della città, è il loro posto d’onore. Fino ad allora, l’energico Papaioannou sta preparando un altro progetto dove ha rilevato il bellissimo ristorante Mythos nell’Hotel Divani a Kavuri, dove servirà piatti nella sua filosofia familiare e semplice, dove le onde si infrangono completamente.

Kolokotrony 32, Kevalari | 2104225059

Alessandro Lounge

Un “giardino segreto” è stato creato durante tutta la giornata, con ulivi e fiori, al primo piano dell’emblematico hotel in piazza Syntagma. L’Executive Chef Astrios Custodes propone una piccola e completa scheda con gusti di ispirazione latinoamericana, come tacos vegani con legumi e hamburger vegani, tortilla di pollo accompagnate da salsa aromatica chimichurri con yogurt, insalata con gamberi grigliati e avocado con coriandolo e salmone affumicato con nachos di mais blu bio e salsa guacamole. . Il quadro è completato da squisiti cocktail d’autore dal premiato bar dell’hotel.

Albergo “Gran Bretagna”, Vas. Georgiou A ‘1, Syntagma, Centro | 2103330748

bocca meze

Il pluripremiato chef greco-spagnolo Miltos Armenis ha creato un tapas bar dallo spirito greco a New Philadelphia, dove tortillas e patata bravas sono mescolate con gardombi di gamberi, agnello, zuppa di sardine e bukkaloa di coccodrillo: ogni bicchiere di tsipuro, birra, ouzo, e vino bianco può essere servito o con il suo antipasto, ma l’antipasto si trasforma in una varietà di piccoli piatti una volta che il boccale si trasforma in una bottiglia, o fiaschi di diverse dimensioni per le bevande. Il posto è bellissimo, confortevole e colorato.

Processo 13, Nuova Filadelfia 21 0258 0908

Dubius

Il centro storico esalta il suo delizioso scenario e “Dopios” accanto ad Agios Theodoros, i cui sapori sono stati creati da Christophoros Pescias, è uno dei negozi che incarna il nuovo panorama di pub e pub urbani. Ciò significa che i piatti classici verranno aggiornati toccando le influenze di sapore misurate da altre culture. Nel suo caso troviamo pomodori con olio al limone giapponese o gamberi popcorn con aglio nero e aglio umeboshi. Tuttavia, la caratteristica principale dell’osteria sarà l’uso e la promozione dei prodotti di piccoli produttori greci, da qui i “Dopios”.

Skouleniou 1, Atene 21 0331 0049

Brio Bistrot

Il volto quotidiano della gastronomia in stile francese è portato ad Atene da Jean-Charles Metier con il suo nuovo lavoro multifunzionale tutto il giorno a Chalandri. La mattinata inizierà con la colazione che sicuramente significa croque monsieur e croque madam, diverse uova, panini con salmone affumicato e ovviamente tutte le ottime brioche di Fratello Brio. La serata sarà un bistrot che servirà piatti classici francesi, opere, manzo e foie gras con fichi, bouillabaisse, Entrecote Café de Paris e altro ancora.

Eleftherton Square 8, Chalandri 21 0682 2777

CTC

Con il cortile luminoso e spazioso della sua nuova sede a Kerameikos come perfetto pasto per il tempo libero, CTC sta entrando nella sua nuova era con un menu che bilancia modernità e innovazione. Vellutata zuppa di mais con cracker di astice e sapore di tartufo, piatto forte di Alexandros Tsiotinis, è il piatto forte di quest’anno, menu in 11 fasi (75€), mentre lo sgombro viene inzuppato nell’acqua di pomodoro e accompagnato da gelato alla senape, crema di senape e panna di audacia, ma anche di eleganza da Chef.

Plazione 15, Ceramica | 2107228812

ουτζούκα

Montone al pomodoro e formaggio sott’olio, ragù di trippa con chorizo, sgombro affumicato con trachana e mascarpone sono solo alcuni degli abbinamenti che sottolineano la mentalità da “senzatetto” con cui Argyro kotso accosta i suoi piatti con un vocabolario unico e composto per parafrasare la deliziosa tradizione della Grecia . Tutto questo in “Jujuka”, il nuovo pub Roof, che nel suo bellissimo cortile presenta le novità gastronomiche di uno chef con la passione non solo per la cucina locale, ma anche… i suoi impasti, con risultati sorprendenti.

Megalou Vassiliou 32, Tetto | 2117156730