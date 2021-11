Giochi Olimpici, Polo – Italia – Grecia: 6-6

Una grande prestazione, che purtroppo non è stata accompagnata da una vittoria, la nazionale greca polo Pareggio 6-6 con l’Italia nella fase a gironi olimpico Tornei di pallanuoto.

Nel terzo tempo, la squadra greca è riuscita ad avanzare leggermente con il punteggio di 2-6, guadagnando un enorme vantaggio per vincere, ma gli italiani hanno premuto forte e di conseguenza hanno gradualmente morso la differenza. La pressione degli italiani portò segni duri dai greci, che eseguirono diversi aborti, che diedero agli italiani un vantaggio numerico.

Tuttavia, nonostante il pareggio negli ultimi secondi del quarto quarto, la nazionale greca ha resistito e con un gran muro di Manos Zerdivas a quattro secondi dalla fine ha detto “no” al tentativo di “rapina” degli italiani. La partita in finale. La partita è finita 6-6 con le due squadre che hanno condiviso un punto.

La nostra band rappresentativa proveniva da Storica vittoria sull’Ungheria con il punteggio di 10-9 Punteggio nel primo spettacolo.

Corsa

Icardi apre le marcature e al 2.29′ Costas Morikis segna per la Grecia e pareggia 1-1.

Buona partenza di Zerdevas che salva le azzurre sullo 0/3 sopra nella prima. A 4.58′ da 2 Luongo ‘scrive’ 2-1 e a 1.55′ con un pallonetto, Alexandros Papanastasiou pareggia 2-2.

In 4.51 minuti, la Grecia guiderà il terzo (3-2) con un gol di Dinos Gendonia. L’obiettivo di Gendonia è iniziare una serie positiva che si ferma sul 4-0! A 3.49′ Marios Kapotsis ha segnato mentre a 3.15′ Argyropoulos scrive 5-2. Angelos Flashopoulos segnerà 6-2 a 2.31!

Dal dischetto Filioli ha segnato 6,59 minuti per 6-3 e 4,43 minuti per 6-4. Al 2.40′ Zerdivas blocca in attacco il tiro di Figari insieme ad altri due giocatori. Aicardi scende a 6-5. A 1.09′ Etsenike pareggia 6-6 sopra.

