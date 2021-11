Italia: piccolo aereo si schianta contro un edificio a Milano

piccolo turista speciale Aereo che trasportava sei passeggeri si è schiantato In un grattacielo della zona San Donato Milanese Nel Milano.

entrambi gli aerei Tipo di pifferaio Così come alcune auto della zona, hanno preso fuoco.

Secondo quanto si è saputo, il Sei passeggeri (cinque passeggeri e il pilota) Hanno perso la vita, mentre l’edificio dove si è schiantato l’aereo era vuoto, in quanto in fase di ristrutturazione (comprendente uffici e parcheggio).

Italia

Piccolo aereo precipita a San Donato Milanese, schiantandosi contro una struttura in costruzione vicino alla metropolitana pic.twitter.com/j2Wt209Gw7 – Notizie dal mondo (@ne23614114) 3 ottobre 2021

Fiamme alte e una colonna di fumo nell’area metropolitana di San Donato, a sud est di Milano. Secondo testimoni oculari, un piccolo aereo si è schiantato. #Sandonato pic.twitter.com/nB0vGgVMvO – Rassegnalmente 3 ottobre 2021

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le squadre di soccorso, mentre è stato riferito che l’aereo turistico era decollato da Aeroporto di Linate e diretto a Sardegna.

