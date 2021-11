MEGA STAR incontra Dionysis Atzarakis e George Giannias

“Mega Star”, lo spettacolo musicale più longevo della televisione greca, incontra gli amici della stella del pentacolo greco ogni sabato alle 16:30 al MEGA con Kony Metaxas e Antonis Demetriadis.

Questo sabato, 6 novembre, Connie e Antonis danno il benvenuto a George Giannis e Dionsis Atzarakis nella loro “Mega Star”.

Il cantante Giorgos Giannis, in un’intervista integrale, parla del suo ritorno alla vita notturna, nonché dei momenti della sua carriera in cui si è sentito offeso. Anche Dionysis Atzarakis arriva a ‘MEGA Star’, che rivela come ha iniziato a occuparsi di cabaret e i suoi piani per il futuro.

“Mega Star” non possono mancare le esperienze divertenti. Connie, Antonis e Dionsis si travestono da lottatori di sumo e mostrano le loro abilità di pantomima. Sequel divertente…

Notizie sul virus: Crazy Clip: il nonno è esploso dopo i risultati degli esami tossicologici (video)

Anche in “MEGA Star” arriva Peggy Zina, che parla di tutto e di tutti, in un’intervista esclusiva ad Antonis Dimitriadis. Mega Star Camera presenta filmati esclusivi dello spettacolo “House with Mega” con il famoso cantante George Dallas. Nella sezione “Hi-5” ricordiamo 5 video greci girati all’estero. Infine, vediamo la TOP-10 greca con i maggiori successi dell’ultima settimana.

“MEGA STAR” sabato 6 novembre 16:30

Ogni sabato alle 16:30 al MEGA

seguilo Alterinfo Nel Google News Per essere il primo a imparare tutto ultime notizie!