Nikos Janos ha annunciato la sua partecipazione al concorso che si terrà a maggio in Italia

Le esibizioni sono avviate da artisti che vogliono rappresentare la Grecia in Eurovision 2022 Il termine fissato da ERT scade domenica 10 ottobre. tra i ArtistiChi ha preparato le loro canzoni e le presenterà al presentatore, è anche Nikos Janos, che negli ultimi anni ha ottenuto molti successi. Il cantante ha annunciato la sua intenzione attraverso il suo instastory, che ha dichiarato: “Buonasera a tutti, sapete quanto ho voglia di andare all’Eurovision! Vorrei dirvi che sono in fase di registrazione, che dovrebbe essere completata entro ottobre. 10. Ho 2 canzoni su 3 che posso suggerire come artista, e vorrei dare l’opportunità a un altro compositore che ha una canzone e pensa di poter competere sul palco dell’Eurovision!”

Nikos Janos si è aggiunto alla lunga lista di artisti che hanno annunciato la loro intenzione di salire sul palco dell’Eurovision. La prossima gara si terrà il ItaliaDopo la vittoria di Manskin, la città che lo ospiterà non è stata ancora annunciata.

Il 21enne Nikos Janos ha partecipato alla versione greca del talent show Super Idol, conquistando il terzo posto.

Prima di iniziare la sua carriera, aveva già collaborato con artisti come Marinella, Giannis Parios, George Mazonakis e Kaiti Garbi. Il primo singolo digitale dei Paradise si intitolava “I Left”.

Nell’aprile 2010 ha pubblicato il singolo su CD “Forward”, con 5 canzoni che sono diventate delle hit. L’accettazione universale arrivò nell’estate dello stesso anno, quando uscì “Last Summer”, il primo singolo in lingua inglese che divenne uno dei successi dell’anno.

