Etna: L’attrice greca che vive tra le braccia della montagna “fumante” – foto

Stella Calisperato, presidente dell’Istituto Ellenico per la Diplomazia Culturale con sede a Catania, racconta la convivenza quotidiana con l’Etna e il collegamento tra la Sicilia e la Grecia

Il nome etna potrebbe venire da parola greca stanza, che significa “bruciare”, o la parola fenicia “atano”. Gli arabi la chiamano la montagna Monte Utlamat“Montagna di fuoco”. Secondo i miti greci, Eolo imprigionò i venti nelle grotte sottostanti etna. per me Eschilo Il Egelados giganti È stato schiacciato dopo un’esplosione vulcano Etna. E da qualche parte tra mito e realtà, gli anni passano e l’uomo ha imparato a convivere con il vulcano più attivo e il vulcano più alto con un’altezza di 3350 metri.

a 16 febbraio Un’altra grande eruzione è stata registrata per il vulcano e da allora c’è stata un’eruzione ogni circa 30 ore con eruzioni e lava che scorre abbondantemente nel collo del cratere. Ogni giorno gli abitanti di Catania e dei paesi limitrofi scopano in mano per pulire la cenere e la pomice che cadono dal cielo.

L’Etna dal porto di Catania in uno dei rari momenti in cui il tempo è aperto / foto

Ambasciatore della cultura greca

Stella Calesperato è uno dei membri della comunità greca attiva in Sicilia che vive stabilmente a Catania e sostiene la scrittura di lettere greche e la cultura greca. Laureato in Lettere italiane, attore e presidente dell’Istituto greco di diplomazia culturale. È inoltre collaboratore del Dipartimento Certificati di Lingua Greca dell’Università di Catania con la Professoressa Katerina Papacio e organizza una serie di attività, briefing ed eventi sulla cultura greca moderna e antica, nonché corsi di greco e ortopedici.

Imparano più dei bambini greci

“Vivo a Catania da sei anni e dal 2017 mi dedico al lavoro dell’Istituto Greco per la Diplomazia Culturale. Ci rivolgiamo principalmente a giovani studenti delle scuole superiori classiche in Italia che studiano il greco antico e mostrano grande interesse per la Grecia e cultura greca.Infatti, fanno il greco. Più antichi dei bambini greci in Grecia.“C’è un grande interesse per la Grecia in tutto il sud Italia e soprattutto in Sicilia e sono molto contento dei progressi che stiamo facendo all’istituto. “

Sicilia, la mafia e l’antica Greciaيون

“In Grecia, quando sentiamo parlare della Sicilia, la combiniamo con la mafia, il che è sbagliato, e quando gli italiani sentono parlare della Grecia, la combinano con la Grecia antica, il che è anche falso. “Quello che vogliamo è che gli italiani conoscere il presente della Grecia e i greci il presente dell’Italia”, come racconta Stella Calesperato a Ethnos.gr, è in corso uno sforzo per diversi comuni siciliani per onorare il messaggio di 200 anni di liberazione dalla Grecia.

E abbiamo bevuto e piovuto pietre

Tuttavia, allo stesso tempo, il fragore dell’Etna e l’eruzione del vulcano sono all’ordine del giorno per tutti i catanesi: “Il giorno dell’eruzione ero nella piazza del paese, ero con amici e colleghi e noi parlato. Improvvisamente ha iniziato a piovere sassi. L’ambientazione era surreale. I sassolini neri erano come la pomice. Tutto era ricoperto da un sottile strato di cenere. Da quel giorno ad oggi siamo tutti con una scopa in mano. di noi che abitiamo in città, è un’esperienza, ma per gli agricoltori e le persone colpite professionalmente e anche nel mezzo di un’epidemia, non è il massimo. “Ma in generale, la vita a Catania, la vita delle persone è normale e tutti conoscono con il vulcano».

Quando vedi una montagna fumare…

Il momento migliore per osservare il vulcano da Catania è la sera o la mattina presto. Di solito è coperto di nuvole perché ha un’alta quota e quindi non sembra un cratere. Il cielo è limpido di notte, l’immagine è incredibile e sfortunatamente non può essere catturata bene in video o foto. È un buon momento e la mattina presto quando vedi la montagna… fuma”.

Secondo Stella Calesperato, negli ultimi due fine settimana ha visitato i paesi vicino al cratere che sono spesso meta turistica: “Migliaia di turisti vengono a vedere il vulcano. Certo, da lunedì siamo di nuovo in quarantena arancione a causa della epidemia quindi gli spostamenti non sono facili. Prima della quarantena abbiamo visitato villaggi relativamente vicini al cratere. Ci sono cadute pietre più grandi, alcune auto sono state danneggiate ma finora. Sono persone meravigliose, ci ricordano molto la Grecia e ovviamente sarebbero molto felice di sapere che c’erano visitatori greci al loro posto.”

“Mangia la nostra terra”

La notizia che la cenere dell’Etna è arrivata ad Atene entro sei ore ha dato a Stella Calisperato l’opportunità di molestare i suoi amici in Grecia: non hanno paura del vulcano e gli scienziati dicono che il vulcano spesso in eruzione non ha paura di una grande eruzione. Al contrario, un vulcano che “dorme” come il Vesuvio è molto più pericoloso quando erutta violentemente. Quando ho saputo che le ceneri erano arrivate in Grecia nel giro di poche ore, ho parlato con i miei genitori e amici e ho detto loro con umorismo: “Mangia la nostra terra”. “Sono ‘saluti’ da un bellissimo angolo del Mediterraneo con una lunga storia, una ricca cultura e un forte elemento greco antico”.