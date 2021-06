CONCLUSO IL FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE VIRTUAL INTERNATIONAL OPEN GREECE 2021 WORLD CHAMPIONSHIP

Dal 24 al 27 giugno, quasi 2000 bambini provenienti da tutto il mondo hanno vissuto un’esperienza unica ricca di sfide e innovazione. Queste sono le 200 squadre a cui ho partecipato FIRST® LEGO® League Virtual Open World Robotics and Innovation Championship Organizzato da Eduact per la prima volta in Grecia.

Studenti provenienti da tutto il mondo hanno presentato le loro idee e progetti innovativi che hanno creato uno sport con un tema centrale. Allo stesso tempo, hanno avuto l’opportunità di divertirsi attraverso giochi interattivi online e guardare eventi artistici dal vivo di artisti famosi. La preoccupazione di Eduact e dei volontari era quella di creare un programma volto a ridurre le distanze, aumentare il divertimento e inviare un messaggio di speranza per il futuro.

Nella competizione, il team SESI HEROES dal Brasile ha ottenuto il primo posto, il secondo posto per il team Planck dall’Italia, il terzo posto per il team Black & White dalla Slovenia, il quarto posto per il team Trojans dall’Egitto e il secondo posto . Quinto posto del team brasiliano SESI Biotech. Per quanto riguarda i team greci, il team NGK è arrivato primo nella categoria “Motivation Award”, il team SCRAPS ha ottenuto il secondo posto nella categoria “Robot Performance Award” e il team Happy Fit.Ment è arrivato quinto nella categoria “Breakthrough Award”. Puoi vedere in dettaglio tutti i risultati per ogni categoria qui.

Alla competizione hanno partecipato più di 28.000 spettatori provenienti da tutto il mondo. Durante questo periodo sono state registrate 36 ore di trasmissione in diretta e 30 ore di video. Per quanto riguarda i giochi di robot, ci sono volute più di 20 ore di sessioni e 1.800 minuti di riprese, durante le quali sono stati mostrati 600 progetti. Ci vogliono circa 12 ore di sessioni di giudizio per le squadre vincitrici. Inoltre, sono state condotte 40 chat web in diretta tramite la piattaforma zoom.

L’evento vuole essere la prima scintilla per la ripresa delle competizioni STEM dopo la pausa causata dall’emergenza del COVID-19. Come ha affermato il presidente di Eduact Kostas Vassilios, l’obiettivo è quello di organizzare i Campionati del mondo in diretta a Salonicco.

Il FIRST® LEGO® League Virtual Open International si è svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e delle Religioni, FIRST e LEGO Education sotto gli auspici del Ministero del governo digitale, del Comitato nazionale greco 2021, del Comitato olimpico nazionale e dell’Accademia. Questa è la prima volta che un’organizzazione greca lo organizza. I Campionati mondiali di quest’anno si sono svolti in condizioni ibride dalle strutture del Science Publishing Center e del NOISIS Museum of Technology.

Il principale sostenitore dell’evento è la Regione della Macedonia Centrale – Governo Anti-Digital Governance e il Gold Sponsor è KLEEMANN. Gli sponsor principali sono INTRASOFT International, TITAN, DIOS Natural Mineral Water, ELPE e Avance. Lo sponsor delle comunicazioni è Nickelodeon. Il collaboratore scientifico del concorso è O3 – Out of the Ordinary. Ausiliari – A sostenere questo evento sono la Federazione regionale dei comuni della Macedonia centrale, il Comune di Salonicco, il Consolato generale di Salonicco, l’Ambasciata degli Stati Uniti ad Atene, il Centro di pubblicazione di scienza e tecnologia – NOISIS e Hellenic Gold Company.