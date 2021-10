Tsipras: Mr. Mitsotakis non crede ai memorandum con la Macedonia del Nord per paura di tutti i tipi di Bogdan da ND

Il capo di Syriza ha detto: “Il governo greco deve essere serio”

Alexis Tsipras ha sparato nuovi colpi a Kyriakos Mitsotakis per non aver creduto ai memorandum con la Macedonia del Nord.

In una dichiarazione pervenuta a PES, il capo di SYRIZA ha affermato che il primo ministro non ratifica i memorandum con la Macedonia del Nord per paura di “tutti i tipi di Bogdan del SW”.

Politiche Il consiglio di Georgiadis a Dendia in occasione di Bogdano: non mi piace che nessun altro si spacci per il presidente di ND Il consiglio di Georgiadis a Dendia in occasione di Bogdano: non mi piace che nessun altro si spacci per il presidente di ND

L’intera dichiarazione di Tsipras

“La prospettiva dell’adesione dei Balcani occidentali è di importanza strategica per l’Unione europea e vitale per la sicurezza e la stabilità della regione.

L’Unione europea deve finalmente assumersi le proprie responsabilità e mantenere lo slancio dell’accordo di Prespa, che è stato riaperto dopo anni di tale dibattito e prospettive realistiche per raggiungere una prospettiva di adesione dei Balcani occidentali.

Tuttavia, il governo greco deve essere serio. Il signor Mitsotakis non può apparire con due persone. Da un lato, sostenere la politica di adesione dei Balcani occidentali – muovendosi felicemente dal punto di vista che avrebbe posto il veto alla prospettiva dell’adesione della Macedonia del Nord – dall’altro, negli ultimi due anni, rifiutare di ratificare nel tre memorandum del Parlamento greco. derivanti dall’accordo di Prespa, apparentemente per paura che tutti i tipi di Bogdan all’interno del suo gruppo parlamentare non lo avrebbero permesso.

In un momento critico per l’Europa, dove l’ascesa dell’estrema destra è una realtà, il rafforzamento dei partiti di estrema destra, così come l’estrema destra all’interno dei partiti conservatori, è una realtà, non si possono prendere due barche. “Deve avere una posizione chiara su questioni critiche per le prospettive, la pace e la stabilità della regione”.

tutte le novità

Al fianco di nuove misure per i non vaccinati: non sarà più urgente per i non vaccinati

Nuove misure: vaccinazione normale – Protezione dei non vaccinati

Bogdanos: Lavora e giorni fino a quando non viene rimosso dalla nuova democrazia

Per SYRIZA il problema non si esaurisce con la rimozione di Bogdano

Befaki: Un incendio intenzionale nell’auto di Eleni Zarulia all’alba