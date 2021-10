‘Una giovane donna promettente’: fa scalpore il doppiaggio maschile italiano di Laverne Cox

Cinema – Giovedì 13 maggio la “Giovane promessa” non è apparsa nella sua versione italiana come previsto. Ad attendere l’uscita è Emerald Fennell, vincitore dell’Oscar 2021. In questione, doppiando l’attrice tramite Laverne Cox.

Come hanno sottolineato diverse personalità della comunità LGBTI in Italia dopo aver pubblicato una serie del film all’inizio di maggio in cui abbiamo visto l’attrice, è la voce di un uomo che possiamo sentire. Questo è l’attore Roberto Pedicini.

L’attrice e doppiatrice italiana, Vittoria Chissano, ha dichiarato in un’intervista a custode. Quest’ultimo, in passato, ha doppiato Laverne Cox in un documentario di Netflix intitolato “Il diritto di essere americano: una storia di combattimenti”. D’altra parte, Laverne Cox viene regolarmente chiamata la stessa italiana, come nelle serie “Orange is the New Black”, “The Mindy Project” e “Doubt”. “È un insulto”, ha detto Vittoria Chissano, “mi sarei sentita picchiata se fossi stata in lei”.

nuove registrazioni

Come in Italia, le versioni spagnola e tedesca di “Promising Young Woman” usavano un uomo per doppiare l’attrice trans. Il film è già uscito in questi due paesi. L’universale è stata allertata. secondo custodeUna nuova registrazione sarà organizzata da una voce di donna. Il doppiaggio, secondo Vittoria Chissano, è come “trovare un vestito che si adatti perfettamente a una persona” e “non ha nulla a che fare con l’essere una persona transgender o una donna”.

Da parte loro, gli studi di produzione si sono scusati, affermando di essere “estremamente grati a Laverne Cox e alla comunità transgender”. [leur] Hanno aperto gli occhi al pregiudizio no [eux] Non molte persone nel settore l’hanno riconosciuto”.

Nel custodeUniversal aggiunge: “Anche se non c’era alcun intento dannoso dietro questo bug, stiamo lavorando duramente per risolverlo. Abbiamo iniziato a doppiare la voce di Laverne Cox con le attrici nei nostri territori internazionali e stiamo ritardando le date di rilascio per garantire che sia disponibile la versione corretta. ” Sebbene l’attrice non abbia commentato pubblicamente la questione, la “Giovane donna promettente” in cui interpreta è prevista per la prima volta in Francia il 26 maggio.

