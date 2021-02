A che ora inizia la stagione di Al-Mukhtar? Tempo di rilascio e roadmap

Destiny 2 della stagione dei Prescelti si profila, e c’è Sarebbero le cose che lasciano il gioco Mentre ci sarà anche molto da aspettarsi tra febbraio e maggio. Alcune persone chiedono quando inizia la stagione dei Prescelti di Destiny 2, e qui troverai il tempo di rilascio e la roadmap di Bungie.

Ci saranno un sacco di Armi da cercare quando arriva l’aggiornamento, Ma ci saranno anche molto di più come nuove esperienze, nuovi stendardi di ferro e giochi dei Guardiani. L’aggiornamento verrà eseguito tra il 9 febbraio e l’11 maggio e dovrebbe essere piuttosto interessante per i fan.

Di seguito troverai l’orario di uscita quando inizierà la Stagione dei Prescelti di Destiny 2 e troverai anche i dettagli della sua roadmap.

La seconda stagione di Road Map selezionata

Bungie ha condiviso la seconda stagione della Road Map selezionata.

Questa road map per Destiny 2 Season of the Chosen racconta molti eventi emozionanti come Guardian Games.

Le date condivise di Bungie possono essere trovate di seguito:

9 febbraio

Campi di battaglia di Behemoth e Hailston

La tana del diavolo e la SCIABOLA caduta colpiscono apertamente

Il HELM è online

Inizia la missione Aspetto Stasi

12 febbraio

Inizia le prove: guadagna nuovi scudi, armi e altro ancora

16 febbraio

23 febbraio

Oracle Battlefield

Segno di ferro

23 marzo

Lo sciopero dei motivi della prova è aperto ai titolari del pass stagionale

Segno di ferro

30 marzo

Proving Grounds Strike entra nella playlist di tutti i giocatori

Prova del crepuscolo

13 aprile

20 aprile – 9 maggio

7-9 maggio

Cerimonia di chiusura dei Guardian Games

E queste sono tutte le date e gli eventi condivisi sulla Road Map di Bungie.

A che ora inizia la Stagione dei Prescelti di Destiny 2?

La data di uscita di Destiny 2 Season of the Chosen è alle 09:00 PDT del 9 febbraio.

Ciò significa che l’ora di uscita in cui Destiny 2 of the Chosen Season prende il via dovrebbe essere anche le 12:00 ET e le 17:00 GMT dello stesso giorno.

Bungie ha impostato gli orologi di cui sopra a Questa settimana a Bungie Pubblicato il 4 febbraio.

I giocatori potranno accedere di nuovo a Destiny 2 nelle ore sopra indicate e dopo 1 ora tutta la manutenzione sarà completamente terminata.

Sebbene ci siano stati molti aggiornamenti entusiasmanti nel corso della vita del gioco, Season of the Chosen è particolarmente entusiasmante con i giochi Guardian.

