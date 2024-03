Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” il decreto che formalizza la procedura richiesta da Gabriel Attal

Il primo ministro Gabriel Attal e il ministro dell'Istruzione Nicole Belloube durante una visita a un college di Chartres giovedì 14 marzo 2024. Guillaume Sauvant/AFP

Una nuova versione del decreto che regolamenta la didattica nelle aule universitarie, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Nella notte tra sabato 16 marzo e domenica 17 marzo, viene delineata la strategia dell'Esecutivo dopo diverse settimane di incertezza sulla portata della riforma cosiddetta “tier group” voluta dal primo ministro Gabriel Attal, approvata da Grinnell Street ma qualificata a più riprese dall'attuale ministro dell'Istruzione Nicole Belloubet.

Il testo ufficializza l'orario annunciato dal governo: per le lezioni di francese e di matematica le classi potranno essere divise in gruppi formati in base alle competenze degli studenti, fino a 6H E nel 5H Dall'inizio dell'anno accademico 2024 e poi dal 4H E nel 3H Con l’inizio dell’anno accademico 2025.

Le classi potranno uscire da questo sistema ed essere raggruppate insieme per queste lezioni per un periodo di“Da una a dieci settimane all’anno”, si legge nel decreto. Questo punto era motivo di disaccordo tra il signor Attal e il signor.IO Belloube, quest'ultimo ha affermato in più occasioni di appoggiarlo “Grande flessibilità” È lasciato alla gestione della struttura.

Quindi i gruppi ci saranno ” governate “e interi gruppi classe,” eccezione “Lo ha deciso anche il Primo Ministro mercoledì, nel corso di un'intervista all'Agence France-Presse. Gran parte della comunità educativa si oppone a questa misura, ritenendo, come molti studi, che il sistema dei gruppi sia utile solo per sequenze didattiche occasionali – allora si usa di solito l'espressione “gruppi di bisogno” – e non per il lungo termine – questi sono ” gruppi di livello”.

Incapace di presentare il suo piano per un orario di insegnamento di gruppo limitato, Nicole Belloubet sembra aver vinto la disputa sul vocabolario, poiché la frase “gruppi di livello” non compare nell'ordinanza. IL “I gruppi vengono formati in base alle esigenze degli studenti.”È scritto più volte nel testo normativo.

“La composizione del gruppo viene rivista durante l’anno scolastico, soprattutto durante il riordino, per tenere conto dei progressi e delle esigenze degli studenti”.Anche i dettagli del decreto. Una futura modifica del testo in una nota pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Pubblica Istruzione dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione di tale procedura.

Altri decreti riguardanti la “lotta della conoscenza”

Testi su altre misure “Shock di conoscenza” È stato pubblicato anche domenica alle Gazzetta Ufficiale, compresa la decisione di ripetere il voto. Egli sottolinea il cambiamento delle regole annunciato da Gabriel Attal a dicembre: l'ultima parola spetta ora agli insegnanti (e non alle famiglie come prima).

Nell’istruzione primaria (scuole dell’infanzia e primarie) “Il Consiglio dei docenti può decidere l’anno di ripetizione”. (E niente di più “Suggerire”) e genitori “Quindici giorni per presentare ricorso”. (Ma non hai più quindici giorni per… “Date la loro risposta”Come avveniva prima).

Nelle scuole medie e superiori l’anno può essere ripetuto, come prima, “Deciso dal capo dell'istituzione”Dopo “Fase del dialogo” Con lo studente e i suoi genitori, e “Dopo la decisione del consiglio di licenziamento”. Non è più riportato che questa decisione sia stata presa ” Eccezionalmente “.

Questo decreto prevede anche che gli studenti possano partecipare “Riuscire nei corsi organizzati durante le vacanze scolastiche per un periodo massimo di tre settimane all’anno” – Formazione interna per gli studenti in difficoltà, fornita da insegnanti volontari nelle scuole. Infine, i testi evocano notizie “Lezione preparatoria per il secondo anno”Per gli studenti che non hanno conseguito il certificato alla fine del terzo anno (per ottenerlo sarà necessario il passaggio al secondo anno).

E nel prossimo anno accademico “In ogni sezione ci sono una o più scuole secondarie.” sarà “Determinato dal Presidente dell'Accademia per l'attuazione.” Una di queste categorie, come parte di “Fase sperimentale”, denota un decreto. Un decreto definisce questa categoria “Mira a consolidare i risultati del corso approfondito”E “Confermare gli orientamenti degli studenti e prepararli a proseguire gli studi nella seconda elementare nella situazione scolastica”.

