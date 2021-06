Ratificato anche in Italia l’accordo con la Grecia

redazione elefherostypos.gr

Il Senato italiano ha compiuto un passo storico, ratificando l’accordo con la Grecia sulla delimitazione delle aree marittime tra i due Paesi, il primo che il nostro Paese ha firmato per istituire la zona economica esclusiva.

In una dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri greco con un messaggio di rispetto del diritto internazionale del mare: “La Grecia accoglie con favore l’adozione ieri da parte del Senato italiano dell’Accordo tra Grecia e Italia sulla delimitazione delle rispettive aree marittime, firmato ad Atene nel giugno 2020, con 223 voti favorevoli, con solo 2 astensioni, che completa il processo di ratifica dell’accordo. Tale accordo da parte degli organi legislativi italiani”.

“Questo accordo, che dovrebbe entrare in vigore nel prossimo futuro, riafferma l’impegno della Grecia e di quasi tutti i paesi vicini al diritto internazionale e in particolare alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale”. (UNCLOS), che riflette il diritto consuetudinario, a cui tutti i paesi hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare”, Aggiunto all’avviso.

