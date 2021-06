La domanda per Grecia, USA, Italia, Spagna e Portogallo è triplicata

La domanda per Grecia, Stati Uniti, Italia, Spagna e Portogallo è triplicata nei secondi 15 giorni di maggio, secondo Lufthansa, che si è adeguata agli orari dei voli e ampliata secondo necessità.

Secondo Lufthansa, in molte parti del mondo, sempre più persone vengono vaccinate e il numero di infezioni sta diminuendo man mano che le restrizioni di viaggio vengono revocate in molti paesi.

Anche le regole di ingresso tedesche sono state modificate pochi giorni fa. Ad esempio, le regole di quarantena non si applicano più alle persone che potrebbero avere un test del coronavirus negativo al ritorno da una zona pericolosa. I test PCR validi per 72 ore e i test antigenici validi per 48 ore sono ora accettabili.

Di conseguenza, la domanda di biglietti aerei del gruppo Lufthansa sta crescendo in modo esponenziale.

Ad esempio, nelle ultime due settimane, la domanda di viaggi estivi negli Stati Uniti è stata molto più elevata rispetto ai mesi precedenti. Le chiamate verso New York, Miami e Los Angeles hanno visto un aumento delle prenotazioni fino al 300%. Di conseguenza, le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno aumentato il numero di voli da e per gli Stati Uniti da giugno e stanno nuovamente volando verso destinazioni attraenti come Orlando e Atlanta.

ha affermato Harry Homestead, Membro del Comitato Esecutivo di Deutsche Lufthansa AG: Germania e Stati Uniti. Data l’importanza dei viaggi aerei transatlantici per l’economia globale, ora abbiamo bisogno di una chiara prospettiva su come i viaggi tra gli Stati Uniti e l’Europa torneranno più ampiamente. La diminuzione del numero di infezioni e l’aumento del tasso di vaccinazioni consentono un aumento di un minuto dei viaggi aerei attraverso l’Atlantico. Poiché alcuni paesi europei hanno già degli annunci, anche la Germania ha bisogno di un piano per aprire i viaggi aerei transatlantici.

La domanda di destinazioni per le vacanze sta crescendo in modo esponenziale

Anche le classiche destinazioni di vacanza europee come Grecia, Italia, Spagna e Portogallo sono popolari.

Per questi paesi del Mediterraneo, Lufthansa ed Eurowings hanno già ricevuto tre volte più prenotazioni negli ultimi sette giorni rispetto alle settimane precedenti. Su alcune rotte verso la Spagna, come Palma di Maiorca, Ibiza o Barcellona, ​​le prenotazioni sono superiori rispetto al 2019. E la domanda di voli per le Isole Baleari e le Isole greche è in aumento. Di conseguenza, Eurowings ha aggiunto più di 500 voli aggiuntivi per Palma di Maiorca, Ibiza e Grecia.

Il Lufthansa Espanderà anche il suo programma di voli a breve termine se la domanda continuerà a crescere. Con oltre 100 destinazioni di vacanza, Lufthansa ed Eurowings offrono quest’estate più destinazioni di vacanza che mai. Inoltre, Lufthansa vola per la prima volta direttamente dalla Germania verso dodici meravigliose destinazioni in Grecia, comprese le bellissime isole del Paese.

I voli verso le migliori destinazioni per il tempo libero a lunga distanza come Male (Maldive), Cancun (Messico) e Punta Cana (Repubblica Dominicana) hanno già mostrato un forte aumento della domanda da settimane.



Visualizzazioni dopo:

455