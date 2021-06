Più di 125.000 download nel programma fedeltà tedesco

Migliaia di utenti attivi e oltre 125.000 download della G App, il pluripremiato programma fedeltà di Germos, contano nel suo primo anno di attività. Il G. app I clienti vengono premiati con punti sui loro acquisti nei negozi Germos in tutta la Grecia, ma anche nel negozio www.germanos.grRegalando loro buoni sconto su acquisti, concorsi con regali tecnologici, esperienze uniche, ecc. Inoltre, festeggia il suo primo anno di attività con un grande concorso, con regali per un totale di 100.000 euro.

Scaricando gratuitamente l’App G sul tuo cellulare o tablet (app googleE il App StoreE il Galleria app HuaweiRegistrandosi, i consumatori godono di vantaggi unici, come:

Guadagnano punti dai loro acquisti su Germos e li riscattano in buoni sconto (5€, 10€, 20€, 50€) per i loro prossimi acquisti.

Partecipa a concorsi di regali tecnici

Sono informati su offerte esclusive, adattate alle loro esigenze e preferenze, ma anche sulle ultime informazioni nel mondo della tecnologia.

Monitorano in ogni momento dal loro profilo le transazioni che hanno effettuato nei negozi Germos o in www.germanos.gr.

Oltre ai loro acquisti Germos, i consumatori guadagnano punti[1] Ad ogni movimento nell’applicazione G, come la registrazione nell’applicazione, il login settimanale, il giorno del loro compleanno, ma anche invitando gli amici a scaricare l’applicazione. Ogni martedì, infatti, guadagnano due punti.

App G per un anno: grande gara con 100.000€ in regalo

grande La competizione Che durerà fino al 23 luglio, con regali per un totale di 100.000 euro, offerti dall’app G ai consumatori, premiandoli per la loro fiducia. Ogni giorno, per 30 giorni, 365 vincitori vincono regali tecnologici e buoni sconto Germos per il loro prossimo acquisto. con ogni acquisto[2] Nei negozi Germos e germanos.gr, i consumatori vincono partecipando al gioco a vincita istantanea (con regali come iPhone 12 5G, Playstation 5, HUAWEI Tab MatePad T10, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Mi Watch, DJI Ryze Drone, ecc.), guarda subito cosa vincono e partecipa alla grande lotteria del concorso, dove 5 fortunati vincitori vincono 5.000 euro per i prodotti tecnologici dei negozi Germos.