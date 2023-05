Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva in Italia

Andreas Solaro/AFP Andreas Solaro/AFP Silvio Berlusconi, qui al Senato italiano a ottobre, è stato ricoverato in terapia intensiva per un problema cardiaco.

Italia – sarà la sua condizione “Attualmente stabile”, sLo riferisce l’agenzia di stampa ANSA. L’ex capo del governo italiano, Silvio Berlusconi, 86 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di un problema cardiaco, ha detto all’AFP mercoledì 5 aprile una fonte vicina all’uomo d’affari.

La fonte ha aggiunto che Silvio Berlusconi si trova nell’unità di cardiochirurgia dell’ospedale San Raffaele di Milano, confermando le notizie ricevute dai media italiani. Secondo l’Ansa, in mattinata è stato portato in ospedale Per problemi cardiovascolari.

Silvio Berlusconi, il cui partito di Forza Italia fa parte della coalizione che sostiene il governo di Giorgia Meloni, ha recentemente aumentato i ricoveri, l’ultima settimana ufficiale per i controlli medici.

Quando è stato rilasciato il 31 marzo, ha pubblicato un messaggio sul suo account Twitter ringraziando coloro che avevano mostrato il loro sostegno: “Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero vicino e affettuoso. In questi giorni sono infatti tornato al lavoro pronto e determinato ad impegnarmi, come ho sempre fatto, per il bene del Paese che amo .”

Nell’aprile 2021 è stato ricoverato in ospedale per più di tre settimane “Le conseguenze del COVID-19” che ha contratto nel settembre 2020. Silvio Berlusconi ha subito anche un’importante operazione a cuore aperto nel 2016, e poi un’operazione di occlusione intestinale nella primavera del 2019.

Personaggio politico e magnate dei media

Le Cavaliere rimane una figura centrale nella politica italiana, anche se il suo partito ha ora meno del 10% di intenzioni di voto nei sondaggi di opinione. È tornato senatore dopo le ultime elezioni legislative. Le affermazioni filosofiche del magnate dei media, amico di Vladimir Putin, mettono regolarmente in imbarazzo Georgia Meloni e il suo governo.

Dopo essere entrato in politica nel 1994, Berlusconi è stato primo ministro per un totale di nove anni e ha dominato la politica nel suo paese per due decenni, nonostante gli scandali sessuali e le cause giudiziarie che hanno offuscato la sua immagine.

Per milioni di italiani, quest’epoca segna un’epoca d’oro per l’economia transalpina. La Fininvest della famiglia Berlusconi comprende canali televisivi (Mediaset), giornali e Mondadori Publishing. Appassionato di calcio, ha anche presieduto il Milan per 31 anni prima di vendere il club nel 2017 a investitori cinesi.

Nell’agosto 2013 viene finalmente condannato per la prima volta: la Corte di Cassazione lo condanna a quattro anni di reclusione per evasione fiscale, tre dei quali revocati in sanatoria, e sconta la pena un anno dopo in Cassazione . Forma di lavoro di pubblico interesse, perse di passaggio il titolo di Cavaliere.

Questa personalità straordinaria, padre di cinque figli da due e plurimi matrimoni, ha trovato nel 2020 una nuova compagna: Marta Fassina, 53 anni più giovane di lui, ex modella e vicepresidente di Forza Italia.

