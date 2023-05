Il miglior croissant di Parigi? Lo YouTuber italiano Lewis lo ha cercato nel bel mezzo di una manifestazione

screenshot @LuisLuis screenshot @LuisLuis Lo Youtuber italiano Luis assaggia un croissant durante una protesta contro la riforma delle pensioni.

Insolito – Questo potrebbe essere un video commovente cibo come qualcun altro. Solo che Louis, un italiano di 25 anni, ha deciso di venire ad assaggiare i migliori croissant di Parigi nel bel mezzo di una giornata di manifestazione contro la riforma delle pensioni. E il video che ha pubblicato su YouTube domenica 9 aprile è assolutamente esilarante.

“Ciao, mi chiamo Louis e oggi sono a Parigi per provare i 5 migliori croissant. Vedremo qual è il migliore”.YouTube inizia tra i manifestanti, in un giorno in cui il cielo è così grigio. E di fronte viene spinto indietro da un poliziotto armato di mazza. Imperturbabile, mantiene tutta la solennità, Come puoi vedere qui sotto:

Hai rifiutato i cookie relativi ai contenuti di terze parti attivandoli. Quindi non sarai in grado di riprodurre i nostri video che necessitano di cookie di terze parti per funzionare.

Stai utilizzando un ad blocker. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video. Non puoi visualizzare questo contenuto per i seguenti motivi: Se non ti trovi in ​​nessuno di questi due casi, contattaci all’indirizzo [email protected].

Lewis avrebbe approfittato del secondo gradino durante i sei minuti del video, mentre si spostava da un panificio all’altro. Prima di rivolgersi al primo, ha chiamato ” sul pane ‘, l’italiano è appena visibile tra la folla fino a quando non chiede a un parigino in marcia contro l’innovativa riforma di Emmanuel Macron di aiutarlo a pronunciare.

Croissant accanto a bidoni della spazzatura bruciati

Guardare, sentire, assaggiare: Louis fotografa i croissant da vicino, poi spiega ai suoi 1,6 milioni di abbonati, sempre con tono ironico, cosa pensa di questa specialità francese e delle sue varie versioni. Poi torna all’evento, altra tradizione francese, con un cornetto in mano o in bocca.

Molto investito, si mostra accanto a bidoni della spazzatura in fiamme, o in mezzo a una nuvola creata dal gas lacrimogeno sparato da CRS a pochi metri di distanza. Si ritrova persino ad assaggiare un cornetto accanto a una pensilina malconcia con i vetri in frantumi, sotto lo sguardo occasionale dei passanti.

Il suo disegno è stato visto più di 300.000 volte in 24 ore. In un commento pubblicato sotto il video, l’utente si rallegra: “Amico, sei già una leggenda in Francia!!”

Vedi anche su Huffpost :