Nel rettilineo finale, Paleochora International Chess Championship – battaglia “dura” per i premi

Il torneo Paleochora sta entrando in finale di fila e le battaglie per i premi si fanno sempre più accese! Ieri ci sono state partite che si sono concluse dopo sei ore di duello e quanto i giocatori hanno faticato per il risultato sperato.

Sulla prima scacchiera, Young GM Mendonca (India 2557) ha fatto il suo primo pareggio del torneo e ha subito approfittato del GM Maze Sebastien (Francia 2539) che ha vinto il match n. classifica con 5,5 punti.

Da lì, mezzo punto in meno di 5 punti, c’è un vero pubblico di 13 che lotta e spera nell’evoluzione dei campioni!

La loro classifica standard è GM Basso Luigi (Italia 2550) GM Postny Evgeny (Israele 2578), FM Alexakis Dimitris (anche il primo greco a detenere il titolo di campione maschile), GM Solodovnichenko Yuri (Ucraina 2546), GM Rychagov Andrey (Russia 2545 ), GM Kellyris Andreas (2520) MM Sochaki Christophe (Francia 2494), Kotlas Nikolaos (2078), GM Inchiv Evaglu (Bulgaria 2483), IM Theodoro Nicholas (2584, IM Rakotomaharu ad Antin), GM Salomon Johan (2502) e Christos Panica (2602).

Nella categoria femminile, dopo il pareggio di ieri, Irina Bolmaga (Romania 2413) si è staccata dalla classifica con 4.5 punti. Al secondo posto ci sono IM Stavroula Tsolakidou, FM Avramidou Anastasia, WFM Rozman Monika (Slovenia 2151), WFM Broly Mathilde (Francia 2150) e WIM Urh Zala (Slovenia 2168).

Intanto ieri è stata la giornata del Lightning Championship. Main Street a Paleochora è stata trasformata in una spaziosa scacchiera e più di 100 giocatori hanno partecipato al torneo a squadre che si è svolto. Divertimento e intrattenimento illimitati in un torneo che ha avuto inizio alle 23:00 e si è protratto fino alle 3 del mattino!

Gli organizzatori del torneo sono l’Accademia di scacchi di Chania – Samaria, il comune di Kantanos Selinos, la regione di Creta e Pi. Chania e l’intero evento sono sponsorizzati da GGA e EOT

Importante è però anche il sostegno che riceve dalla comunità locale, che lo ha abbracciato sin dal primo momento. Gli sponsor del gioco sono SAMARIA, AEGEAN, SY.FAH, SYNKA, ELECTOR, SCHETAKIS, SEA, SAND-Luxury Villas Santorini, Legal Advice-Property Law, KAFKAS e Paleochora Catering Association.