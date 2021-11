Vacanze a Ios, all’insegna del relax, del divertimento e dell’avventura

Una delle isole più belle delle Cicladi, Ios è famosa per il suo splendore paesaggistico e per la sua divertente vita notturna su più livelli. Se dici “Ios” quindici o vent’anni fa, la mente andrà automaticamente alla giovinezza, alle feste, alle notti frenetiche, ecc. L’isola ha quel carattere, qualcosa che si sovrappone alla bellezza e alle altre possibilità che offre. Questo non è più il caso e in effetti non lo è stato per molto tempo.

Le strutture locali e le persone del turismo si sono impegnate per anni per elevare il prodotto turistico e oggi possiamo affermare con certezza che Ios è un’isola per tutti. Per i giovani, per chi desidera una vacanza tranquilla, per chi cerca un turismo alternativo e una gastronomia particolare, ma anche per chi deve pagare di più perché l’isola ha ormai tante strutture ricettive di qualità e servizio.

Ios ha una bella e pittoresca churra, in tipico stile e architettura delle Cicladi, dove si possono ancora vedere le mura veneziane.

È costruito tra due colline, ha una strada carrabile e tante strade strette che vale la pena percorrere il visitatore dalla piazza inferiore alla cima della collina dove si trova la Vergine. μιώτισα.

Da lì puoi goderti il ​​tramonto serale ma hai anche una vista panoramica sulla bassa pianura e scarko, Per una città preistorica che è stata scavata e sono stati trovati reperti molto importanti della prima civiltà cicladica. Il archeologico Lo spazio è stato insignito del Premio Unesco Europa Nostra per il suo perfetto restauro e valorizzazione.

Per gli appassionati delle Cicladi e dei colori delle Cicladi, Chora è una destinazione in sé. Nei suoi bellissimi vicoli troverai caffè, ristoranti, negozi di souvenir e prodotti locali







Prendi la strada principale per raggiungerlo parte orientale dell’isola Vale la pena visitare Paleokastro. Queste sono le rovine di un castello medievale nel distretto di Psathi. L’auto si ferma sulla strada principale e da lì si percorre un sentiero per circa 15 minuti fino al castello. Dall’alto puoi vedere Paros, Naxos, Piccole Cicladi fino ad Amorgos. Se continui lo stesso percorso, puoi andare al luogo di Plakoto, dove secondo una leggenda si trova la tomba di Omero.

Ios è ovviamente famosa per le sue spiagge. Il Mylopotas È probabilmente il più famoso perché è vicino al paese. Nell’insediamento costiero di Mylopotas ci sono molti alloggi per tutte le tasche e bar e ristoranti gourmet con una cucina molto delicata. Dopo aver visitato Paleokastro e Plakoto ci sono due grandi spiagge. Psathi e Agia Theodoti mentre nella parte meridionale dell’isola si trova Manganari dove c’è una spiaggia sabbiosa.

Per chi desidera meno gente e solitudine, consigliamo le spiagge di Pappas e Plakon. In generale delle spiagge, l’appetito per passare il tempo perché è uno dei grandi vantaggi dell’isola.

Il modo migliore per conoscere un luogo è camminare. Il turismo escursionistico in Grecia è in aumento negli ultimi anni e ogni isola vuole aumentare il proprio prodotto turistico e pulire e preservare i propri sentieri. Negli ultimi anni, Ios ha promosso il turismo escursionistico in quanto ha una rete di circa 50 chilometri attraverso i suoi paesaggi antropogenici. Percorrendo i sentieri di Ios, entrerai in contatto con l’entroterra e attraverserai alcune delle 365 chiese, spiagge e insediamenti dell’isola.

Sul sito web iospaths.gr puoi trovare mappe e informazioni sui percorsi puliti e segnalati.

