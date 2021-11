BEAUCAIRE Fine vacanza in English version

È un incontro che è diventato tradizionale e si sta inserendo nel panorama culturale locale. L’Italia realizza ancora il sogno di Gardois e a Beaucaire viviamo il modo italiano di passare una bella giornata.

Tutto è iniziato sabato alle 10 in Place Georges Clemenceau. Una piazza urbana ridisegnata in un luogo dove regnano la dolcezza della vita e il calore del Mediterraneo. Al programma hanno partecipato anche due concorsi, uno per la verniciatura e l’altro per i veicoli italiani. Un’altra novità, “Lyric Fairy” in onda questa sera alle 21:00. Carri italiani, sbandieratori, maschere veneziane, opere aperitivo, concerti, mostre ed espositori, restauri, sfilate… ce n’era per tutti i gusti!

Verso le 10, la festa è iniziata con il famoso raduno di Vespe e veicoli italiani. Espositori di prodotti, ovviamente sempre italiani, nonché le prime piattaforme di cucina italiana, si sono aperte per accogliere i più golosi. In tre occasioni, visiere veneziane hanno marciato per segnare la scena due volte, e la folla è stata accolta dagli sbandieratori. Tra tutte queste attività, il viaggio in Italia è stato fatto di riflessione ma anche di ascolto della traduzione delle più belle canzoni italiane di Franco Diamante. Dalle 22:00, JCB Music doveva presentare “Italian Songs” una volta terminato lo spettacolo.

L’evento era gratuito ma soggetto a un “Health Pass”.