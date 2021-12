Samsung collabora con TetrisTM per lanciare Samsung Stacker e migliorare la conservazione dei frigoriferi – Samsung International Newsroom

Samsung Electronics Co., Ltd. annuncia. Informazioni su una partnership con Tetris per creare stacker Samsung[1], un set di scatole per la conservazione e la conservazione degli alimenti[2] Ispirato al popolare gioco di puzzle Tetris®Disponibile in edizione limitata. Questo set esclusivo utilizzerà sette skin e colori iconici di Tetraminos[3] Permetterà una conservazione facile e divertente. Tutti i profitti delle vendite saranno devoluti a Unione Europea dei banchi alimentari.

Livello di spreco alimentare segnalato dai consumatori[4] È già rimbalzato ed è tornato ai livelli che aveva precedentemente raggiunto prima dello scoppio dell’epidemia. Pertanto, tre persone su dieci (30%) ammettono di sprecare più cibo rispetto a prima della pandemia (20%) a causa della cattiva gestione delle proprie risorse alimentari e del calo di iniziative positive, come cucinare grandi quantità o ingerire gli avanzi.

Inoltre, secondo uno studio condotto da Samsung in Europa[5], il 46% del cibo che le famiglie europee acquistano viene gettato nella spazzatura, il che equivale a €4.003 per famiglia ogni anno. Alla domanda su come prevenire lo spreco alimentare, più della metà (54%) degli intervistati ha convenuto che un sistema di conservazione degli alimenti più efficiente consentirebbe loro di ridurre lo spreco alimentare e due terzi (64%) hanno indicato che “sarebbero in grado di mantenerlo ‘. Il loro cibo dura più a lungo se possono conservarlo correttamente.

Pertanto, contribuire a combattere lo spreco alimentare e migliorare la conservazione degli alimenti è ciò che Samsung Stackers ha immaginato. I consumatori potranno impilare queste casse con forme geometriche colorate, proprio come hanno fatto nel popolare gioco. Con le feste natalizie alle porte, Samsung Stackers è il regalo perfetto per gli appassionati di videogiochi, gli amanti del cibo e i consumatori attenti all’ambiente che cercano un regalo di Natale davvero originale.

Come Samsung Stackers, i frigoriferi Samsung made to order sono modulari, personalizzabili e colorati allo stesso tempo. Quest’ultimo, infatti, offre la possibilità agli utenti di personalizzare il proprio frigorifero in base all’evoluzione delle proprie esigenze. Se la famiglia si allarga e il telefono non basta più, è possibile aggiungere un mobile con un’anta (larghezza 45 o 60 cm) per aumentare lo spazio di archiviazione. Inoltre, le interfacce dei moduli sono costituite da pannelli intercambiabili, disponibili in 8 colori e finiture, per la massima versatilità. Se si desidera modificare l’arredamento o se il pannello è danneggiato, è possibile sostituirlo.

Tim Pierre, leader della categoria Cooling de Samsung, un déclaré: La missione di Samsung è sviluppare prodotti e soluzioni semplici e intuitivi per migliorare la vita dei consumatori. Ecco perché abbiamo deciso di collaborare con The Tetris Company per creare Samsung Stackers, una soluzione originale per la conservazione degli alimenti. Questi contenitori non sono solo di design e giocosi, ma anche un modo efficace per migliorare lo spazio di conservazione all’interno del frigorifero, supportando al contempo il lavoro dell’Unione Europea per i banchi alimentari. Contro lo spreco alimentare. ”

Maya Rogers, Presidente e CEO di Tetris, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Samsung per creare Samsung Stacker e offrire così un’interessante soluzione di conservazione del frigorifero. Non vediamo l’ora di vedere Samsung Stackers dare vita al nostro popolare gioco e non vediamo l’ora di vedere come i consumatori trasformeranno i loro frigoriferi e congelatori in reali Tetri.”

Samsung Stackers sarà disponibile in Francia, Romania, Serbia, Croazia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Italia, Ungheria, Grecia e Regno Unito.

Ulteriori informazioni sono disponibili su samsung.com/tetris. Il set di 7 scatole di Samsung Stackers sarà commercializzato sul sito di vendita online sì lo voglio Dall’8 dicembre a € 25, tutti i profitti sono donati a Unione Europea dei banchi alimentari, un’organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta una rete di 335 banchi alimentari in tutta Europa, impegnata a prevenire lo spreco alimentare e ridurre l’insicurezza alimentare.

Appunti

L’Unione europea dei banchi alimentari ha visto un forte aumento del fabbisogno alimentare negli ultimi anni e si prevede che questa crescita continui nei prossimi anni. Nel solo anno 2020, la rete di enti di beneficenza che riceve cibo dai membri dell’UE ha aiutato le banche alimentari a un totale di 12,8 milioni di persone bisognose, con un aumento del 34,7 milioni% rispetto ai livelli pre-pandemia nel 2019. I membri europei dell’organizzazione sono stati quindi in grado di recuperare, raccogliere e restituire Distribuendo 860.000 tonnellate di cibo, che altrimenti sarebbe stato scartato, con un incremento annuo del 12% rispetto al 2019, sostenendo così le organizzazioni benefiche che aiutano le persone più svantaggiate.

riguardo a Marchio Tetris®

Marca Tetris® È uno dei marchi e dei franchise di videogiochi più grandi e popolari al mondo. Oggi, a più di 35 anni di distanza, il marchio è ancora amato in tutto il mondo da persone di tutte le età e culture. Miliardi di giochi Tetris vengono giocati online ogni anno e fino ad oggi sono stati scaricati oltre 500 milioni di giochi Tetris per telefoni cellulari. La rete globale di licenziatari del marchio Tetris comprende i principali editori di videogiochi, tra cui Nintendo e Sega, nonché molti partner nel settore dell’elettronica, dei giochi, dell’abbigliamento, dello stile di vita, dell’intrattenimento e altro ancora. Tetris Holding, LLC è il titolare dei diritti Tetris a livello mondiale, The Tetris Company, Inc. È il licenziatario esclusivo. Per le ultime informazioni sul marchio Tetris e sui prodotti Tetris, visitare il sito Web www.tetris.com.

Informazioni sull’Unione europea per i banchi alimentari

Fondata nel 1986 e con sede a Bruxelles, la European Food Banking Federation (FEBA) è un’organizzazione europea senza scopo di lucro che lavora in collaborazione con una rete di membri a pieno titolo e affiliati in 29 paesi europei. FEBA riunisce una rete di oltre 300 banche alimentari impegnate a prevenire lo spreco alimentare e ridurre l’insicurezza alimentare. La sua attività quotidiana è quella di riprendere, raccogliere e ridistribuire il cibo ad associazioni benefiche che aiutano i più svantaggiati. Nel 2020, i membri a pieno titolo della federazione hanno raccolto, smistato, immagazzinato e ridistribuito 860.000 tonnellate di cibo per aiutare 12,8 milioni di poveri grazie alla collaborazione con 48.126 enti di beneficenza e grazie alla professionalità di 37.016 dipendenti (85% volontari). Per ulteriori informazioni sull’Unione europea per i banchi alimentari, vedere https://www.eurofoodbank.org/.

[1] Impilatori: articoli impilabili.

[2] ogni scatola di tetrisTM Realizzato con i seguenti materiali conformi alle normative alimentari: 100% OPP: il numero CAS per i materiali PP è 9003-07-0 / riciclabile. L’imballaggio esterno è certificato FSC al 100%.

[3] Pezzi del gioco Tetris®

[4] Indagine sulle tendenze dei rifiuti alimentari 2021 de WRAP

[5] 3gem ha condotto uno studio Samsung europeo su 20.000 persone in 11 paesi. Il valore economico dei rifiuti in ciascun paese è stato calcolato sulla base della spesa settimanale media degli intervistati, di tutte le categorie combinate, del rapporto consumo medio/stima dei rifiuti e di tutte le categorie combinate. Il dato annuale è stato quindi calcolato moltiplicando questo risultato per il numero di settimane in un anno.