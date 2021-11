Italia: Sardegna in stato di emergenza

la sua area Sardegna Al Jazeera ha annunciato in Emergenza, per i grandi disastri che hanno causato e continuano a provocare incendi Nell’area più ampia della città di Oristano. Sopra 1500 persone Sono stati costretti a fuggire dalle loro case minacciate o distrutte dal fuoco. In generale, lavorano sul fronte del fuoco 7500 vigili del fuocoVolontari maschi e femmine esercito italiano e protezione civile.

Oltre al nostro Paese, anche la Francia ha annunciato che invierà due Canard per assistere gli aerei e gli elicotteri italiani nelle attività antincendio.

Nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabi, vicino alla costa. laggiù #Sardegna Oggi è un grande inferno. Chilometri e chilometri di terra devastata. Danni innumerevoli. E il vento continua a spingere le fiamme. Emergenza # incendi infinito pic.twitter.com/p9aShj80IW – Nicola Pinna (@nicola_pinna) 25 luglio 2021

Primo Ministro italiano Mario DraghiInfine, in una breve dichiarazione del governo italiano, ha espresso il suo sostegno e la sua vicinanza al popolo sardo, sottolineando che ne segue costantemente tutti gli sviluppi.

Indagini per stabilire se si tratti di incendio doloso

Nel frattempo, il Servizio Forestale Sardegna In collaborazione con la Procura della Repubblica di Oristano, raccoglie dati, al fine di poter stabilire se si trattasse di un incendio doloso.

«ΖAbbiamo ore di indicibile angoscia e dolore”, Il governatore della Sardegna ha detto, Christian Solinas, che ha richiesto un sostegno finanziario di emergenza dal suo governo Mario Draghi. Lo sforzo principale dei vigili del fuoco a questo punto è quello di non propagare l’incendio alle zone costiere dell’isola.

La Grecia manda due Canard

Il Hellas Hanno risposto immediatamente alla richiesta di assistenza attraverso il meccanismo europeo di protezione civile.

Sottosegretario alla Protezione Civile e alla Gestione delle Crisi, Nikos Hardalias e il Segreteria Generale della Protezione Civile Nei loro post su Twitter, la Grecia ha inviato due aerei Canard CL-415 per aiutare l’Italia nella sua lotta contro i devastanti incendi in Sardegna.

«2 aerei Canadair CL-415 pronto a partire per la Sardegna testato attraverso incendi catastroficiScrive in modo caratteristico il signor Hardelis.

