Emmanuel Macron incoraggia gli operatori di trasmissione ZEvent 2021

Con l’avvicinarsi della data di ZEvent 2021, il Presidente della Repubblica si è rivolto agli spettatori dell’evento, ringraziandoli e incoraggiandoli.

Gli ZEvent Watchers stanno mettendo tutte le loro forze nella battaglia da diverse ore, con l’intento di raccogliere più denaro possibile per Azione contro la Fame.

Con il passare delle ore, i record delle versioni precedenti cadono uno per uno. Tanto che per molti internauti non c’è dubbio che la cifra raccolta sarà maggiore di quella raccolta nel 2020 per l’IA.

L’importo per raggiungere questo obiettivo può essere enorme, i premi raccolti per l’IA hanno dimostrato di essere quasi $ 5,7 milioni e le precedenti edizioni della maratona di beneficenza hanno dimostrato una cosa, nulla è impossibile per gli operatori di ZEvent.

Emmanuel Macron incoraggia spettatori e spettatori di ZEvent 2021

Durante un viaggio in Italia, in occasione del vertice del G20, Emmanuel Macron ha ringraziato e incoraggiato i telespettatori e i telespettatori dell’evento attraverso un videoclip.

“Volevo ringraziarvi perché l’anno scorso vi avevo chiesto di continuare con unità e risultati, ecco cosa state facendo per combattere la fame quest’anno”, ha detto.

“Chiedo a tante donne francesi ed europee, ma anche a tutto il vostro sostegno in tutto il mondo, di agire contro la fame e di combattere questo flagello (…). Vi auguro la migliore buona partita, ma anche un buon regalo, e vi ringrazio per continuare a rimanere uniti per la nostra solidarietà”, Ha aggiunto.

reazione di netizen

Questo messaggio non ha mancato di coinvolgere il mondo Twitter. Mentre molti netizen hanno visto favorevolmente queste poche parole, altri si sono riferiti a un tentativo di “recupero”. Altri ancora non hanno mancato di giocare la carta dell’umorismo.

Fine ISF = Dimezzate le donazioni alle associazioni.

Ma si permette ancora di connettersi – Axel Miko 30 ottobre 2021

Spero che tu partecipi all’anno pro 1v1 con Billy a 50k – 𝐳 (El Hungarinho_) 30 ottobre 2021

Al momento in cui scriviamo, il jackpot di ZEvent era vicino a 3,2 milioni di euro.