Il Paese europeo più colpito dagli incendi nel 2021

Il Italia È il paese europeo che ha sofferto di Maggiore distruzione delle aree forestali Perché incendi 2021 dall’inizio dell’anno fino al 14 agosto, compaiono i suoi dati ufficiali Commissione europea. in un Italia si sono bruciati 1. 200.000 acri di foresta, che è approssimativamente uguale all’area dell’intera capitale. in un Hellas Allo stesso tempo sono stati bruciati 1.160.000 acri.

L’Italia ha registrato un altro record negativo: Dal 1 gennaio al 14 agosto nelle sue regioni Sono scoppiati 472 grandi incendi, soprattutto nell’Unione Europea, e la Spagna è arrivata seconda con 228 incendi.

“Oggi abbiamo discusso con il primo ministro (italiano) Mario Draghi misure di sostegno, a cominciare dal risarcimento delle vittime, in modo che gli allevatori e gli allevatori possano continuare le loro attività ed evitare di abbandonare le aree devastate dagli incendi”, ha affermato. Ieri il ministro dell’Agricoltura italiano S Stefano Patuanelli.

