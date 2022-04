All’Eurovision, Mika sarà il maestro delle cerimonie nonostante le sue critiche

Francesco Brandoni via Getty Images Mica, qui nel 2021 a Milano, è uno dei maestri dei festeggiamenti a Eurovision 2022.

EUROVISION – A cento giorni dall’Eurovision, sono stati svelati i nomi dei Signori e della Dama delle Cerimonie. Gli organizzatori hanno annunciato, mercoledì 2 febbraio, che la cantante italiana Laura Puccini, la cantante anglo-libanese Mica e il personaggio televisivo italiano Alessandro Cattelan ospiteranno questa competizione canora del 2022.

L’annuncio è arrivato dal palco del Festival di Sanremo. I tre futuri presentatori hanno iniziato il conto alla rovescia per la competizione, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio.

“Credo nel riunire le persone abbattendo i muri che ci separano per celebrare ciò che abbiamo in comune e le nostre differenze. Puoi farlo attraverso la musica, che è la forma di espressione più universale”, ha affermato Mika, che ha affermato ha seguito l’Eurovision fin dall’infanzia.Ex allenatore di The Voice: “Una volta all’anno, più di 40 paesi provano le stesse sensazioni indipendentemente dalla storia o dalle situazioni politiche”.