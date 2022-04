Nazionale. La Red Star sarà presto venduta agli investitori statunitensi?

Secondo le informazioni del giornale Il gruppoUn comunicato ufficiale del club ha poi confermato che la Stella Rossa, attualmente residente nel campionato nazionale, dovrebbe essere presto acquistata da un fondo di investimento statunitense, 777 Partners, anche lui a capo del Genoa in Italia o dello Standard de Liège in Belgio.

Se l’attuale azionista Patrice Haddad venderà il 100% delle sue azioni, rimarrà amministratore delegato dell’Audonian Club. Secondo i media sportivi, l’affare sarà di oltre 10 milioni di euro.

Comunicato stampa di stella Rossa

Queste discussioni esclusive hanno luogo con il desiderio di accelerare lo sviluppo del club e la realizzazione del suo progetto sportivo.

777 Partners è stato scelto da Patrice Haddad per la qualità del suo progetto, che si basa in particolare su una politica sportiva ambiziosa, rispettosa dell’identità del club e supportata da adeguati investimenti.

Al termine delle procedure di consultazione e approvazione che consentiranno il perfezionamento dell’operazione, Patrice Haddad proseguirà il suo impegno come Presidente del Red Star FC.

Patrice Haddad, Presidente della Stella Rossa FC 1897:

“Dato l’incombente nuovo assetto delle leghe e i mezzi per continuare il nostro progetto di sviluppo, era mio dovere tenere conto dell’interesse mostrato dalle diverse esigenze esterne del club.

Alla fine ho deciso con 777 Partner di approfondire le discussioni. La loro determinazione, la comprensione dell’unicità del club e la garanzia di risorse significative hanno fatto la differenza.

È anche una storia di persone e incontri e sono convinto che Josh Wonder e le sue squadre sapranno essere all’altezza dei valori del club onestamente. »

“È un vero piacere per i 777 Partners far parte della storia della Red Star FC.

Il club ha un’identità unica nel mondo del calcio e sono onorato di aiutare a costruire il suo futuro rispettando le sue tradizioni. Come portiere per la storia del club, Patrice Haddad ha svolto un lavoro eccezionale e siamo lieti di lavorare con lui per sviluppare ulteriormente il club.

777 Partners ha maturato una solida esperienza nella gestione di società calcistiche con un glorioso passato. Non vediamo l’ora di finalizzare l’acquisizione e lavorare insieme a tutti i nostri partner e sostenitori per utilizzare questa esperienza per tutti coloro che hanno nel cuore la Red Star FC. »

Circa 777 partner

777 Partners è una società di investimento alternativa americana con sede a Miami che investe in una serie di settori interessanti e in forte crescita. Fondata nel 2015, 777 Partners investe strategicamente in sei segmenti chiave: Assicurazioni; finanza dei consumatori e delle imprese; finanziamento di contenziosi, prestiti diretti, sport, media e intrattenimento; e aviazione. La Società cerca di acquisire e far crescere attività operative che generino flussi di cassa prevedibili, a lungo termine e di alta qualità per il proprio bilancio, integrando le operazioni in attività simili per generare efficienze ed economie di scala. 777 I partner investono in tutte le fasi del ciclo economico e si rivolgono a società che aggiungono valore al proprio portafoglio esistente.

Nel 2021, 777 Partners hanno acquisito la piena proprietà del Genoa CFC, la più antica squadra di calcio d’Italia, e il mese scorso hanno annunciato l’intenzione di acquisire il 70% del brasiliano Vasco da Gama e il 100% dello Standard de Liège SA. Inoltre, 777 Partners possiede una grande partecipazione nel Sevilla FC, una delle squadre di calcio spagnole più famose e di successo.

Lontano dal calcio, 777 Partners ha rapidamente creato un portafoglio di attività sportive, mediatiche e di intrattenimento di livello mondiale, tra cui la English Basketball League e i London Lions; Fanatiz, un servizio di live streaming che porta eventi sportivi in ​​diretta al pubblico europeo e spagnolo in più di 90 paesi in tutto il mondo; 1190 Sport, che prevede la gestione e la commercializzazione di prim’ordine dei diritti sportivi; Atalanta Media, la prima piattaforma di distribuzione, condivisione e community dedicata al calcio femminile; e Uplay, una piattaforma di servizi di basket canadese