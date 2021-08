Due nuovi canali di intrattenimento gratuiti su Pluto TV

Pluto TV continua ad arricchire la sua offerta di canali gratuiti, con due nuovi canali dedicati all’intrattenimento.

Due catene per un appuntamento perfetto. La piattaforma lanciata in Francia all’inizio del 2021 continua a offrire nuovi canali, dopo il lancio del suo canale originale dedicato allo sport, Pluto TV offre due nuovi canali gratuiti. Uno, molto specifico, consiste nella ritrasmissione di un programma di MTV: Rencards d’enfer. Ora puoi trovare questo spettacolo su Pluto Dating, disponibile in diretta su Pluto TV 57 o nella sezione “Nuovo su Pluto TV”. Vengono offerti diversi canali dedicati a un programma, in particolare i contenuti specifici prodotti da Mediawan.

Su un altro record, è stato lanciato un canale dedicato alle arti teatrali. Questo è “Live at the Concert”, che fornisce replay di vari concerti. Nel momento in cui scriviamo, la programmazione è piuttosto allettante: dopo il concerto di stereofonia, puoi recuperare il live streaming dal Texas a Berlino e poi finire il pomeriggio, quindi perché non sintonizzarti Fare ? Puoi trovare questo canale nella sezione “Nuovo su Pluto TV”.

Come promemoria, Pluto TV non richiede un account e funziona grazie alle entrate pubblicitarie. Puoi scaricarlo direttamente dal Play Store e installarlo su Freebox mini 4K o Freebox Pop.