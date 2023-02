beIN Sport non trasmetterà più le partite dell’Atalanta Bergamo

Isabella Bonotto/AFP Isabella Bonotto/AFP In Francia, ora sarà impossibile guardare le partite di Serie A dell’Atalanta su beIN Sports, a causa dello sponsor della maglia del club: 500 Plus, una piattaforma di transazioni finanziarie con sede a Cipro.

Televisione: un duro colpo per i tifosi del Calcio. Il canale beIN Sports, che detiene i diritti in Francia del Campionato Italiano di Calcio (Serie A), ha annunciato, venerdì 20 gennaio, che non trasmetterà più le partite dell’Atalanta Bergamo a causa della maglia dello sponsor, che lo piega a un’ingiunzione del tribunale dalle autorità francesi.

La società Plus 500, il cui logo compare sulle maglie dei giocatori dell’Atalanta, è nel mirino di Percy mentre presenta “Servizi di investimento relativi a contratti finanziari rischiosi”. In realtà, Questi annunci sono vietati dalla legge sui consumatori.La Direzione generale per la concorrenza, i consumatori e la prevenzione delle frodi (DGCCRF) sta monitorando un ordine del tribunale contro beIN Sports.

DGCCRF aggiunge di sì SAS ha ordinato a beIN Sports France di interrompere queste pratiche. Costringendo il canale sportivo a soddisfare i requisiti di Percy, ha affermato un comunicato stampa.

Contattando i nostri abbonati https://t.co/7r7BYkFUTg -beIN SPORTS (@beinsports_FR) Guarda il tweet

“Finora dobbiamo abbandonare la trasmissione delle partite dell’Atalanta Bergamo a seguito di una decisione della DGCCCRF, secondo la quale qualsiasi trasmissione con protagonista uno sponsor di questa squadra costituisce pubblicità vietata di prodotti finanziari rischiosi”.spiega beIN in un messaggio ai suoi iscritti.

Un motto che si trova regolarmente nello sport

Oggetto della decisione DGCCCRF, Plus 500 è una piattaforma di transazioni finanziarie con sede a Cipro. Il loro sito web è accompagnato da un banner di avviso “Alto rischio di rapida perdita di capitale” Contratti per differenza (o contratti per differenza). Prodotti finanziari classificati dall’Autorità francese dei mercati finanziari (AMF) come altamente rischiosi.

Oltre all’Atalanta, la piattaforma di trading ha anche stabilito rapporti di sponsorizzazione con la franchigia NBA dei Chicago Bulls, le squadre di calcio del Legia Warsaw in Polonia e lo Young Boys Bern, in Svizzera.

Ultimi preparativi per la partita di Parigi. @ Plus500 | #BullsNation https://t.co/Y2RMie2gVZ – Chicago Bulls (@chicagobulls) Guarda il tweet

Die Tech AG presenta YB-Statistik bis Runde 16 📊 In the Bisherigen Spielen der Vorrunde gewann Jean-Pierre N… https://t.co/Jptv0MZ3et – BSC Young Boys (BSC_YB) Guarda il tweet

Negli ultimi anni, il club spagnolo Atlético Madrid ha inserito questo sponsor al centro della sua maglia. Plus 500 da allora è stato sostituito da WhaleFin (una piattaforma di investimento e criptovaluta) sulla maglia del club di Antoine Griezmann per la stagione 2022-2023.

La principale azienda di Plus500 per la sponsorizzazione della maglia dell’Atletico Madrid è Whalefin, … https://t.co/Aq3T9X4QyW – LaligaFr (FrLaliga) Guarda il tweet

beIN Sports Group si aggiunge a questo “Si compila in modo che gli abbonati, i tifosi della Serie A, possano trovare velocemente le partite dell’Atalanta Bergamo” Senza specificare come intende procedere con la messa in onda degli incontri dell’attuale sesta sessione della prima divisione italiana.

