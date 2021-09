5 partite a Lione, Francia inclusa

newsletter



In ordine Inserito il 26 febbraio 2021

di Julian Kaufman

Ora sappiamo il programma delle prossime partite della Coppa del Mondo di rugby, che si terranno in Francia a settembre/ottobre 2023. La Francia aprirà contro la Nuova Zelanda a Parigi; I Blues giocheranno poi una partita al Parc OL di Décines contro l’Italia.

La metropoli di Lione sarà la benvenuta 5 partite della Coppa del Mondo di Rugby 2023 Comprese alcune delle migliori squadre del mondo: Australia, Nuova Zelanda, Galles e Francia:

Galles / Australia: domenica 24 settembre 2023

La squadra qualificata della regione delle Americhe 1 / La squadra qualificata della regione dell’Africa 1: mercoledì 27 settembre 2023

Nuova Zelanda / Italia: venerdì 29 settembre 2023

Qualificazioni Nuova Zelanda/America 1: giovedì 5 ottobre 2023

Francia/Italia: venerdì 6 ottobre 2023

Una grande opportunità per la Città di Metropolis di vivere due settimane festive del rugby e mostrare tutta la sua competenza nell’accogliere tifosi e squadre, pur essendo un modello in termini di responsabilità ambientale.

Anche se il periodo che stiamo attraversando è difficile, l’arrivo di queste grandi nazioni del rugby nelle nostre terre è un’ottima notizia. Nel 2023, la Métropole de Lyon sarà presente per rendere questo evento un momento di condivisione e di vita nello spirito del rugby. Bruno Bernardo,

Presidente di Metropole de Leon

Come si assiste alle partite?

Per essere informato sulla data di messa in vendita dei biglietti e per usufruire dell’accesso anticipato in biglietteria, registrati al programma “Famiglia 2023”:

https://tickets.rugbyworldcup.com/fr/