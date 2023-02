I Dieci Comandamenti torneranno presto sulle piattaforme di streaming

Stefan Cardinale – Corbis/Sygma via Getty Images Stefan Cardinale – Corbis/Sygma via Getty Images “The Ten Commandments” tornerà presto sulle piattaforme streaming (immagine dal musical “The Ten Commandments” con Ahmed Moissi, Jenny Lane e Daniel Levy negli anni 2000)

Cultura – Questa è una notizia che delizierà gli amanti I dieci comandamenti. Il musical degli anni 2000 tornerà sulle piattaforme di streaming musicale che mancava da quando è scaduto il suo contratto con la Universal parigino 8 febbraio.

Lo spettacolo, creato da Pascal Obispo, tornerà su Deezer, Spotify e Apple Music venerdì 10 febbraio. E non è tutto: uscirà per la prima volta in doppio vinile su Atletico Records, l’etichetta creata dal cantante. Quindi puoi trovare Il desiderio d’amoreE La pena massima E mio fratello, In particolare, digitalmente e fisicamente.

Quali sono le prospettive di questo annuncio?

Pascal Obispo, lui stesso il creatore di una piattaforma chiamata Obispo All AccessE Ha preso la decisione di restituire tale accesso al pubblico, in particolare per quanto riguarda Daniel Levy, morto nel 2022 e che interpretava Moyes.

” IL I dieci comandamenti Non è più sulle piattaforme da quando ho messo la mia musica sulla mia app. Ma la richiesta era forte per loro di tornare. Il desiderio d’amore È una canzone cult tra i giovani. E sfortunatamente, l’estate scorsa Daniel se n’è andato… Per lui, sua moglie e i figli, la band, era importante riportare la musica in onda e pubblicarla per la prima volta su vinile. »

Presto il 25° anniversario di I dieci comandamenti

Del resto, il celebre show festeggerà i suoi 25 anni nel 2025 e le idee ad Albert Cohen non mancano.E Show Producer, per riportare questo business al centro della scena. ” NOSiamo pieni di voglia di celebrarlo e dargli vita con autenticità e modernità. In tre turni incontriamo ancora in Francia 2 milioni di spettatori dal 2000 al 2003accenna Parigino.

“Abbiamo viaggiato in Italia, Giappone, Canada, Corea e persino a Los Angeles, dove Val Kilmer ha interpretato i Muse. È stato un trionfo… ma Daniel (Levy) voleva mettere da parte la sua carriera da solista e per noi non sarebbe stato così. è stato possibile farlo di nuovo sul palco senza di lui durante la sua vita.Aggiunge.

Daniel Levy è morto all’età di 60 anni a causa di un cancro il 7 agosto.

