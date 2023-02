“Maccheroni”, “Rital”, “Bowl” … immigrati italiani in Francia all’inizio del XX secolo

“Niente cani e italiani” è la scritta su un cartello appeso all’ingresso di un caffè in Francia all’inizio del Novecento. Poi gli immigrati italiani soffrivano di presunta xenofobia, ornata di nomi di ogni tipo: “spaghetti”, “rittal”, “pipì”… Bisognava aspettare il romanzo autobiografico prima Francois KavanaghE Rittal1978 fino a quando questo insulto trova le sue Lettere dei Pari.

Un pannello dal fumetto di Barrow “Bella Ciao”, Volume 3, Futoropolis. – Crediti Baru / Futuropolis

Questa è la storia fatta dal regista Alan Augitocompreso il film d’animazione

No cani e italiani Esce il 25 gennaio e Carriolache pubblica un file

Il terzo e ultimo volume Dalla sua serie di libri illustrati Bella Zao A Futoropolis hai deciso di raccontare. Mescolano la loro storia personale con la finzione, che colma i vuoti lasciati dalla storia, per crearla “dovere di memoria” Secondo Alan Augetto, W.H “tocco globale” per carriola. Perché la storia dell’immigrazione italiana in Francia è coerente con tutta l’immigrazione di massa, con la sua quota di razzismo e assimilazione forzata.

Infine, nell’ambito della partnership con la rivista

Per vedere che leggi E Federico Michele Ci regala le sue previsioni per la cinquantesima edizione di

Festival del fumetto di Angoulême che si svolgerà dal 26 al 29 gennaio 2023: mostre imperdibili, premi assegnati e highlights da non perdere.