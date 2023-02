Prima che “Cosmic Love” fosse presentato in anteprima su Prime Video, questa serie Netflix immaginava un reality show basato sull’astrologia

Netflix Netflix Claudia Gusmano e Lorenzo Adorni nella seconda stagione della guida astronomica italiana Netflix ai cuori infranti

SERIE – Trovare la propria “anima gemella” attraverso l’astrologia: questo il principio del nuovo reality show televisivo amore cosmicoDisponibile da venerdì 6 gennaio su Amazon Prime Video. Nabila Benatia, che interpreta ancora una volta la padrona di casa, accompagna 4 giovani donne nella loro ricerca dell’amore, incontrando 12 scapoli rappresentanti 12 segni dello zodiaco e scelti per la loro “compatibilità astrale”.

Il concept dello spettacolo – già presente nelle versioni estere – risponde in gran parte al rinnovato interesse per gli oroscopi e le altre carte stellari osservato negli ultimi anni. ” I Millennials e la Generazione Z si sono riappropriati dell’astrologia per farne un nuovo fenomeno popolare, diventato un must sui social Commenta la produzione. Dove gli account Instagram più popolari raccolgono milioni di follower. E dove nascono nuove voci nel sistema podcast e libri “.

Quali sono le prospettive di questo annuncio?

E il campo degli incontri romantici non fa eccezione. Sulle app di appuntamenti “classiche”, non è più raro mostrare il tuo segno o ascendente nella tua biografia descrittiva, anche se alcuni si rivolgono a piattaforme specializzate che combinano amore e compatibilità astrologica (Twelv, Stuck, ecc.).

Hai rifiutato i cookie relativi ai contenuti di terze parti attivandoli. Quindi non sarai in grado di riprodurre i nostri video che necessitano di cookie di terze parti per funzionare.

Stai utilizzando un ad blocker. Ti consigliamo di disattivarlo per poter accedere ai nostri video. Non puoi visualizzare questo contenuto per i seguenti motivi: Se non ti trovi in ​​nessuno di questi due casi, contattaci all’indirizzo [email protected] READ Jodi Comer è la moglie di Napoleone Bonaparte di Ridley Scott

Quindi senza dubbio alcuni saranno felici di abbuffarsi dei 20 episodi da 35 minuti di questa versione francese amore cosmico Presentato da Nabila Ben Attia (in due parti: 14 puntate venerdì 6 gennaio, 6 puntate venerdì 13 gennaio). Ma per chi è refrattario ai reality – che magari non osa nemmeno dire di aver letto di nascosto il proprio oroscopo – non possiamo che consigliare una deliziosa serie, questa volta su Netflix, che ha già immaginato un concetto un po’ simile.

Fiction in due stagioni da 6 episodi ciascuna, Guida astrologica ai cuori Una serie comica italiana basata sull’omonimo libro bestseller di Silvia Zucca pubblicato nel 2015. La serie segue la vita quotidiana di Alice (Claudia Gusmano), una scapolona sulla trentina che cerca disperatamente l’amore su consiglio del suo nuovo il migliore amico Teo (Lorenzo Adorni), attore ma soprattutto esperto in tema di star.

Quali sono le prospettive di questo annuncio?

E poiché Alice lavora come assistente in una società di produzione televisiva, si ritrova rapidamente al timone di uno spettacolo di appuntamenti che mira a creare coppie in base al segno zodiacale di ogni persona. I personaggi sono vari e accattivanti, le mappe della città di Torino ti fanno venire voglia di andare in Italia e la serie divertente e maliziosa può essere guardata in breve tempo come un piccolo piacere colpevole.

Guarda anche su The HuffPost: