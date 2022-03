La star del cinema italiano Monica Vitti muore negli anni ’60 all’età di 90 anni

Monica VittiL’icona dello schermo italiano nota per i classici della serie degli anni ’60 è morta mercoledì all’età di 90 anni, secondo quanto riportato in Italia.

Lo scrittore, regista e politico Walter Veltroni ha riferito a nome del marito di Fetti, Roberto Rosso:

Famosa attrice, nota soprattutto per film come “L’Aventura” (1960), “Deserto rosso” (1964), “Lickles” (1962) “Nota” (1961), combatte il morbo di Alzheimer da due decenni.

Nata Maria Luisa Ceciarelli il 3 novembre 1931 a Roma, Vitti ha recitato in produzioni amatoriali da adolescente e poi si è formata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma.

L’attrice è diventata famosa a livello internazionale dopo aver collaborato con il leggendario regista Michelangelo Antonioni tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60.Vitti ha recitato in “L’Aventura” nei panni di un eroe solitario e brillante che finisce in una relazione con l’amante della sua ragazza scomparsa. Poi ha suonato in “La Notte” con Jeanne Moreau e Marcello Mastroianni e “L’Eclisse” con Alain Delon. Ogni film è un classico a sé stante.

Dopo aver lavorato con Antonioni, Fetti ha cambiato direzione e ha iniziato a recitare in commedie, lavorando con il regista Mario Monicelli in numerosi film.

Successivamente ha recitato con Marcello Mastroianni nella commedia romantica di Ettore Scola “Il triangolo della pizza”, ha girato diversi film con l’attore e regista Alberto Sordi e ha recitato in un ruolo importante ne Il fantasma della libertà di Luis Buñuel. A metà degli anni Settanta ha girato due film con Claudia Cardinale.

Il primo film in lingua inglese di Vetty è stato il film del 1966 The Humble Blaze di Joseph Lucy e il secondo è stato il film del 1979 An Almost Perfect Relationship con Keith Cardin.

I suoi ultimi lungometraggi sono stati il ​​film del 1990 “Scandalo segreto” con Elliot Gould, che ha anche diretto, e il film per la TV italiana del 1992 “Ma Tu Mi Vuoi Bene?” L’attrice ha smesso di recitare poco dopo l’inizio del morbo di Alzheimer.

Vitti ha vinto cinque David Di Donatello come migliore attrice, sette Golden Globe italiani, il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia ed è stata nominata per un BAFTA Award.

Durante la sua carriera, l’attrice pubblicizzata ha recitato al fianco di attori come Mastroianni, Dillon, Richard Harris, Terence Stamp, Michael Caine, Tony Curtis e Dirk Bogard.

Nel 2000, Viti ha sposato il pianista e compositore italiano Roberto Rosso, con il quale aveva una relazione dal 1973.